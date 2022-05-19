السلام عليكم



متوفر 144 دولار سكريل صافية مقابل ccp او بريدي موب.



السعر 195 دج لكل 1 دولار المبلغ الاجمالي 28000 دج



العمولات (عمولة البنك عند التحويل على البائع ، عمولة الوسيط على الشاري.



يباع المبلغ كاملا.