kamel1
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 مارس 2022
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- batna
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 144 دولار سكريل صافية مقابل ccp او بريدي موب.
السعر 195 دج لكل 1 دولار المبلغ الاجمالي 28000 دج
العمولات (عمولة البنك عند التحويل على البائع ، عمولة الوسيط على الشاري.
يباع المبلغ كاملا.
متوفر 144 دولار سكريل صافية مقابل ccp او بريدي موب.
السعر 195 دج لكل 1 دولار المبلغ الاجمالي 28000 دج
العمولات (عمولة البنك عند التحويل على البائع ، عمولة الوسيط على الشاري.
يباع المبلغ كاملا.