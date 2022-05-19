  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

طلب وساطة للبيع 144 دولار سكريل

K

kamel1

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 مارس 2022
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
39
محل الإقامة
batna
الجنس
ذكر
السلام عليكم

متوفر 144 دولار سكريل صافية مقابل ccp او بريدي موب.

السعر 195 دج لكل 1 دولار المبلغ الاجمالي 28000 دج

العمولات (عمولة البنك عند التحويل على البائع ، عمولة الوسيط على الشاري.

يباع المبلغ كاملا.
 
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