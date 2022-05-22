أستاذ الفلسفة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء ورواد منتدى عالم الرجال الخاص (منتدى اللمة الجزائرية )
احلام الرجال كثيرة ولكن اكبر حلم عندهم هو..!!
هل هذا صحيح؟ هل فعلا ينحصر حلم الرجل في هذه المهمة الواحدة الوحيدة ويترك كل شيء لغيره؟ اقرأ هذه الحقائق واعرب عن رأيك فيها، وناقشها...فمن الممكن ان تحكي لنا عن رجال ونساء من عالم آخر.
اكبر حلم عند الرجل هو أن يحكم العالم
أعضاء ورواد منتدى عالم الرجال الخاص (منتدى اللمة الجزائرية )
احلام الرجال كثيرة ولكن اكبر حلم عندهم هو..!!
هل هذا صحيح؟ هل فعلا ينحصر حلم الرجل في هذه المهمة الواحدة الوحيدة ويترك كل شيء لغيره؟ اقرأ هذه الحقائق واعرب عن رأيك فيها، وناقشها...فمن الممكن ان تحكي لنا عن رجال ونساء من عالم آخر.
اكبر حلم عند الرجل هو أن يحكم العالم
واكبر حلم عند المراه ان تحكم من يحكم العالم
الرجل يبكي عندما يفقد كل مالديه
والمراه تبكي عندما لا يكون هناك داعي للبكاء
يضحي الرجل بالمراه عندما تفقده صوابه
وتضحي المراه بالرجل كلما حانت لها الفرص
يناضل الرجل ليفوز بقلب امراه
وتناضل المراه لتجعل السباق إلي قلبها بين الرجال محموما
أعظم ما يتمناه الرجل هو إرضاء المراه
وأعظم ما تتمناه المراه هو أن تجعل من إرضائها أمرا مستحيلا
يموت الرجل بحسرته دون أن يعرف سر المراه
وتموت المراه ولا يوجد سر في العالم يخفي عليها