السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





أعضاء ورواد منتدى عالم الرجال الخاص (منتدى اللمة الجزائرية )

احلام الرجال كثيرة ولكن اكبر حلم عندهم هو..!!



هل هذا صحيح؟ هل فعلا ينحصر حلم الرجل في هذه المهمة الواحدة الوحيدة ويترك كل شيء لغيره؟ اقرأ هذه الحقائق واعرب عن رأيك فيها، وناقشها...فمن الممكن ان تحكي لنا عن رجال ونساء من عالم آخر.



اكبر حلم عند الرجل هو أن يحكم العالم ​

واكبر حلم عند المراه ان تحكم من يحكم العالمالرجل يبكي عندما يفقد كل مالديهوالمراه تبكي عندما لا يكون هناك داعي للبكاءيضحي الرجل بالمراه عندما تفقده صوابهوتضحي المراه بالرجل كلما حانت لها الفرصيناضل الرجل ليفوز بقلب امراهوتناضل المراه لتجعل السباق إلي قلبها بين الرجال محموماأعظم ما يتمناه الرجل هو إرضاء المراهوأعظم ما تتمناه المراه هو أن تجعل من إرضائها أمرا مستحيلايموت الرجل بحسرته دون أن يعرف سر المراهوتموت المراه ولا يوجد سر في العالم يخفي عليها