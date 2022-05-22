  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

**-متـــــاهــة الحيــــ،،ــاة -**

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

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السلام عليكم و رحمـــة الله و بركاتــه ،،

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ..

اما بعد ،،




لطالــــما عاناينـــا في الحيــاة و كافحنــا و لازال المزيــد ،،

و في الأخيـــر نجــد اننا تائهــــون وساط متاهـــة الحياة .. متاهــة بلا مخرج !!

تـــارة نبحـــث عن الحب و عن رفيق مؤنس لوحدتنـــا ،،

و تـــارة نقتـــل بعضنا لنكســـب أوراق مربحــة ..

عندمـــا نبحث عن الحب ندخل الى بطـــن المتــاهــة و نستسلم في الأخيــر ..

لنجد أنفسنــا أمـــام أعظم إنجـــاز .. حـــب ضائع !!

نضحــــي بالقليــل و الكثيـــر .. و نجنـــي الحــزن و الألـــم ،،

نصـــــاب بمرض العجـــز و ندوق ألـــم الفراقــ

و نقـــول : الحيـــاة تجــــاربـ و لا بــد منهــا !!

..

و عندمـــا نغير وجهتنــا صــوب الثـــروة لإبــراز وجودنــــا ..

و فرضه على الآخريــن !!

نجنــــي الحقـــد و الكراهيـــة و الحســد ..

و نخســـــر أعظــم ثـــروة : الصـــــداقـــة !!

نقضــي أوقاتنــــا في ممارســـة الكــدب و ادعاء الصـــدق !!

و في الأخيـــــر نصطــــــدم بجـــدار الوحـــدة و الأســـى ..

..

و نقـــول :

هــــده هي دوامـــة الحيـــاة .. و من لم يزرع لن يحصــد !!



لمـــادا نكــدب على أنفسنــــا ؟!! على ضميـــرنا ؟!!

لمـــادا نغــدر بعضنــا ؟!!

..

لمـــادا لحظــة الفــرح تمــر بسرعــة و لحظـات الحــزن تصاحبنا سنينا ؟!!

لمــادا نــوهــم بعضــنا بالحــب و الإخــلاص ؟!!



و مادا نقـــول ؟ ...



الى هنا أنهــي موضوعي ،، و بارك الله فيكم على المتابعــة
 
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