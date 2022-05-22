-متـــــاهــة الحيــــ،،ــاة -**

السلام عليكم و رحمـــة الله و بركاتــه ،،



و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ..



اما بعد ،،









لطالــــما عاناينـــا في الحيــاة و كافحنــا و لازال المزيــد ،،



و في الأخيـــر نجــد اننا تائهــــون وساط متاهـــة الحياة .. متاهــة بلا مخرج !!



تـــارة نبحـــث عن الحب و عن رفيق مؤنس لوحدتنـــا ،،



و تـــارة نقتـــل بعضنا لنكســـب أوراق مربحــة ..



عندمـــا نبحث عن الحب ندخل الى بطـــن المتــاهــة و نستسلم في الأخيــر ..



لنجد أنفسنــا أمـــام أعظم إنجـــاز .. حـــب ضائع !!



نضحــــي بالقليــل و الكثيـــر .. و نجنـــي الحــزن و الألـــم ،،



نصـــــاب بمرض العجـــز و ندوق ألـــم الفراقــ



و نقـــول : الحيـــاة تجــــاربـ و لا بــد منهــا !!



..



و عندمـــا نغير وجهتنــا صــوب الثـــروة لإبــراز وجودنــــا ..



و فرضه على الآخريــن !!



نجنــــي الحقـــد و الكراهيـــة و الحســد ..



و نخســـــر أعظــم ثـــروة : الصـــــداقـــة !!



نقضــي أوقاتنــــا في ممارســـة الكــدب و ادعاء الصـــدق !!



و في الأخيـــــر نصطــــــدم بجـــدار الوحـــدة و الأســـى ..



..



و نقـــول :



هــــده هي دوامـــة الحيـــاة .. و من لم يزرع لن يحصــد !!







لمـــادا نكــدب على أنفسنــــا ؟!! على ضميـــرنا ؟!!



لمـــادا نغــدر بعضنــا ؟!!



..



لمـــادا لحظــة الفــرح تمــر بسرعــة و لحظـات الحــزن تصاحبنا سنينا ؟!!



لمــادا نــوهــم بعضــنا بالحــب و الإخــلاص ؟!!







و مادا نقـــول ؟ ...







الى هنا أنهــي موضوعي ،، و بارك الله فيكم على المتابعــة