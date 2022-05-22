-متـــــاهــة الحيــــ،،ــاة -**

أستاذ الفلسفة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 ماي 2022
- المشاركات
- 40
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمـــة الله و بركاتــه ،،
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ..
اما بعد ،،
لطالــــما عاناينـــا في الحيــاة و كافحنــا و لازال المزيــد ،،
و في الأخيـــر نجــد اننا تائهــــون وساط متاهـــة الحياة .. متاهــة بلا مخرج !!
تـــارة نبحـــث عن الحب و عن رفيق مؤنس لوحدتنـــا ،،
و تـــارة نقتـــل بعضنا لنكســـب أوراق مربحــة ..
عندمـــا نبحث عن الحب ندخل الى بطـــن المتــاهــة و نستسلم في الأخيــر ..
لنجد أنفسنــا أمـــام أعظم إنجـــاز .. حـــب ضائع !!
نضحــــي بالقليــل و الكثيـــر .. و نجنـــي الحــزن و الألـــم ،،
نصـــــاب بمرض العجـــز و ندوق ألـــم الفراقــ
و نقـــول : الحيـــاة تجــــاربـ و لا بــد منهــا !!
..
و عندمـــا نغير وجهتنــا صــوب الثـــروة لإبــراز وجودنــــا ..
و فرضه على الآخريــن !!
نجنــــي الحقـــد و الكراهيـــة و الحســد ..
و نخســـــر أعظــم ثـــروة : الصـــــداقـــة !!
نقضــي أوقاتنــــا في ممارســـة الكــدب و ادعاء الصـــدق !!
و في الأخيـــــر نصطــــــدم بجـــدار الوحـــدة و الأســـى ..
..
و نقـــول :
هــــده هي دوامـــة الحيـــاة .. و من لم يزرع لن يحصــد !!
لمـــادا نكــدب على أنفسنــــا ؟!! على ضميـــرنا ؟!!
لمـــادا نغــدر بعضنــا ؟!!
..
لمـــادا لحظــة الفــرح تمــر بسرعــة و لحظـات الحــزن تصاحبنا سنينا ؟!!
لمــادا نــوهــم بعضــنا بالحــب و الإخــلاص ؟!!
و مادا نقـــول ؟ ...
الى هنا أنهــي موضوعي ،، و بارك الله فيكم على المتابعــة
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ..
اما بعد ،،
لطالــــما عاناينـــا في الحيــاة و كافحنــا و لازال المزيــد ،،
و في الأخيـــر نجــد اننا تائهــــون وساط متاهـــة الحياة .. متاهــة بلا مخرج !!
تـــارة نبحـــث عن الحب و عن رفيق مؤنس لوحدتنـــا ،،
و تـــارة نقتـــل بعضنا لنكســـب أوراق مربحــة ..
عندمـــا نبحث عن الحب ندخل الى بطـــن المتــاهــة و نستسلم في الأخيــر ..
لنجد أنفسنــا أمـــام أعظم إنجـــاز .. حـــب ضائع !!
نضحــــي بالقليــل و الكثيـــر .. و نجنـــي الحــزن و الألـــم ،،
نصـــــاب بمرض العجـــز و ندوق ألـــم الفراقــ
و نقـــول : الحيـــاة تجــــاربـ و لا بــد منهــا !!
..
و عندمـــا نغير وجهتنــا صــوب الثـــروة لإبــراز وجودنــــا ..
و فرضه على الآخريــن !!
نجنــــي الحقـــد و الكراهيـــة و الحســد ..
و نخســـــر أعظــم ثـــروة : الصـــــداقـــة !!
نقضــي أوقاتنــــا في ممارســـة الكــدب و ادعاء الصـــدق !!
و في الأخيـــــر نصطــــــدم بجـــدار الوحـــدة و الأســـى ..
..
و نقـــول :
هــــده هي دوامـــة الحيـــاة .. و من لم يزرع لن يحصــد !!
لمـــادا نكــدب على أنفسنــــا ؟!! على ضميـــرنا ؟!!
لمـــادا نغــدر بعضنــا ؟!!
..
لمـــادا لحظــة الفــرح تمــر بسرعــة و لحظـات الحــزن تصاحبنا سنينا ؟!!
لمــادا نــوهــم بعضــنا بالحــب و الإخــلاص ؟!!
و مادا نقـــول ؟ ...
الى هنا أنهــي موضوعي ،، و بارك الله فيكم على المتابعــة