خطافة الراجل من يماه!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا مانسمع عبارة:{جات مرتو داتو من أمو!}
{جات اللفعة دارت بيه دوراتو علئ ماليه }
يعني لما يتزوج الرجل يصبح ملك وتحت تصرف زوجته
وكأنه رضيع
او ربما يوجد من هو رجل ورضيع فعلا! او هي مجرد اتهامات في حق الزوجة المسكينة؟
ولانسمع مقولة:{الطفلة لما تتزوج داوها من والديها ومن دارهم لي تربات فيها كانت معززة مكرمة تزوجت راحت تعيش مع راجل وأهله ويصبحون أهلها!}
يعني تجيهم عادي كي يتهموا المرى بلي خطفت ابنهم !
ومتجيهمش عادي لما يفكرو انهم هوما تاني خطفو الطفلة من عز والديها!
ركزوا مع الساعة لي كتبت فيها الموضوع
احتراماتي للجميع
كثيرا مانسمع عبارة:{جات مرتو داتو من أمو!}
{جات اللفعة دارت بيه دوراتو علئ ماليه }
يعني لما يتزوج الرجل يصبح ملك وتحت تصرف زوجته
وكأنه رضيع
او ربما يوجد من هو رجل ورضيع فعلا! او هي مجرد اتهامات في حق الزوجة المسكينة؟
ولانسمع مقولة:{الطفلة لما تتزوج داوها من والديها ومن دارهم لي تربات فيها كانت معززة مكرمة تزوجت راحت تعيش مع راجل وأهله ويصبحون أهلها!}
يعني تجيهم عادي كي يتهموا المرى بلي خطفت ابنهم !
ومتجيهمش عادي لما يفكرو انهم هوما تاني خطفو الطفلة من عز والديها!
ركزوا مع الساعة لي كتبت فيها الموضوع
احتراماتي للجميع