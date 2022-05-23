  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

خطافة الراجل من يماه!

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,484
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كثيرا مانسمع عبارة:{جات مرتو داتو من أمو!}
{جات اللفعة دارت بيه دوراتو علئ ماليه }

يعني لما يتزوج الرجل يصبح ملك وتحت تصرف زوجته 👰
وكأنه رضيع 👶👏👏


او ربما يوجد من هو رجل ورضيع فعلا! او هي مجرد اتهامات في حق الزوجة المسكينة؟

ولانسمع مقولة:{الطفلة لما تتزوج داوها من والديها ومن دارهم لي تربات فيها كانت معززة مكرمة تزوجت راحت تعيش مع راجل وأهله ويصبحون أهلها!} 💍💍



يعني تجيهم عادي كي يتهموا المرى بلي خطفت ابنهم !
ومتجيهمش عادي لما يفكرو انهم هوما تاني خطفو الطفلة من عز والديها!







ركزوا مع الساعة لي كتبت فيها الموضوع
👌👌👌👌

احتراماتي للجميع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top