MESSI23000
:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 10,918
- النقاط
- 351
السلام عليكم
متوفر 437$Usdt للبيع مقابل CCP
السعر: 1 دولار =209دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
اقل مبلغ للبيع 50$
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة علي شاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 437$Usdt للبيع مقابل CCP
السعر: 1 دولار =209دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
اقل مبلغ للبيع 50$
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة علي شاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ