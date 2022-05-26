حاضرين اليوم..من كوبا وألمانيا ساهمو في تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي!

أشخاص عاديين تبرعو بمالهم.. وشاركو بأجسادهم وأرواحهم.. و صحفيين وغيرهم من الأبطاااااااال اللذين وقفو مع الحق والجزائريين اللذين قررو طرد الحتلال الفرنسي بعد 130سنة من احتلال الجزائر وسرقة ثرواتها واهانة شعبها



هم حاضرين اليوم في الجزائر ... لتكريمهم



وهؤلااااااااء افضل مليون مرة من الجزائريين اللذين خاااانو بلدهم ودينهم وشعبهم وباعو حتى انفسهم لفرنسا طوااااال 130سنة من الاحتلال

فرنسا الآن تدفع .. اجرة شهرية للخونة