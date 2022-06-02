فكرة عامة عن تخصص الفلسفة
يُعَدُّ تخصص الفلسفة
من التخصصات التي تهتم بالطلبة الذين لديهم ميول للنشاطات العقلية وطرق التفكير في مسائل كبرى وأسئلة معينة، كأصل الكون وطبيعة العقل والنفس البشرية والحياة والخلق والمعرفة، لذلك تعد الفلسفة
مهتمة بالأمور التي انشغل العلم في تفسيرها ابتغاء تطوير المجتمعات والنهوض بها نحو مزيد من التقدم، ولذا كان لابد من إيجاد كلية في الجامعات تعمل على إعداد متخصصين بالفلسفة
، يكون لهم دور مماثل للفلاسفة.
ماهي مميزات دراسة الفلسفة؟
يعد تخصص الفلسفة
من التخصصات التي تستقطب الطلبة الذين لديهم قدرة على توليد الأفكار حول المشاكل المختلفة، كما أن التخصص يساعد على كشف الفرضيات وتحليلها، والقدرة على اقتراح بدائل أخرى، إضافة إلى قدرة التخصص على تحليل الحجج وصياغتها منطقياً؛ ليُصار إلى اتخاذ قرارات مستنيرة، ولاسيما في مراكز صناعة القرار ورسم السياسات للمجتمعات والدول، إلى غير ذلك من مزايا لا تحصر.
مجالات عمل تخصص الفلسفة بعد التخرج
يعد قطاع تخصص الفلسفة
من القطاعات التي تتنوع فيها فرص العمل، ومن أهم الوظائف التي يستطيع الخريج في تخصص الفلسفة
أن يعمل في مجالاتها:
- التعليم؛ إذ يُمكن تدريس المواد ذات الصلة
- الصحافة والإعلام، في المجلات، والمحطات الإعلامية والإذاعية.
- العمل الحر.
- المجال الإرشادي والتربوي في المدارس أيضًا.
- المراكز البحثية
- المواقع الإلكترونية بدوام جزئي أوكلي، وقد يتناول هذا المحتوى قضايا إنسانية، واجتماعية، وفلسفية.
- مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته، إذ يُمكن الإشراف على المشاريع التي تتعلَّق بالفكر والسياسة.
ماهي أقسام تخصص الفلسفة؟
يعد تخصص الفلسفة
من التخصصات المهمة، ولها عدة فروع، ومن أهمها، علم الأخلاق، والفلسفة الاجتماعية
، والفلسفة النظرية
، وفلسفة الثقافة، وفلسفة الدين، وفلسفة السياسة، وفلسفة العلوم، وفلسفة الجمال، والفلسفة الطبيعية
، وفلسفة اللغة، ونظرية المعرف والمنطق، إضافة إلى أنها تتقاطع مع علم النفس والاجتماع.
أهم المواد والمساقات الدراسية التي يشملها تخصص الفلسفة
هناك مواد يتعين على الطالب الذي يدرس تخصص الفلسفة
أن يدرسها في سنوات التخصص، ومنها:
- الأبستمولوجيا
- اتجاهات راهنة في الفلسفة
- أعلام فلسفية
- الأنثروبولوجيا الفلسفية
- التصوف الإسلامي
- الفكر العربي الحديث والمعاصر
- فلسفة الأخلاق
- الفلسفة الإسلامية
- الفلسفة الحديثة
- الفلسفة السياسية في الإسلام
- الفلسفة السياسية والاجتماعية
- الفلسفة الشرقية
- فلسفة العصور الوسطى وعصر النهضة
- فلسفة العلوم الاجتماعية والإنسانية
- فلسفة العلوم الطبيعية
- فلسفة الفن والجمال
- فلسفة اللغة
- الفلسفة المعاصرة
- الفلسفة اليونانية
- فلسفة عصر التنوير
- الفلسفة ما بعد أرسطو
- قضايا أساسية في المنطق
- قضايا رئيسة في فلسفة العلوم الإنسانية
- مشكلات فلسفية
- المنطق
- المنطق الرمزي