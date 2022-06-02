فكرة عامة عن تخصص الفلسفة​

ماهي مميزات دراسة الفلسفة؟​

مجالات عمل تخصص الفلسفة بعد التخرج​

التعليم؛ إذ يُمكن تدريس المواد ذات الصلة

الصحافة والإعلام، في المجلات، والمحطات الإعلامية والإذاعية.

العمل الحر.

المجال الإرشادي والتربوي في المدارس أيضًا.

المراكز البحثية

المواقع الإلكترونية بدوام جزئي أوكلي، وقد يتناول هذا المحتوى قضايا إنسانية، واجتماعية، وفلسفية.

مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته، إذ يُمكن الإشراف على المشاريع التي تتعلَّق بالفكر والسياسة.

ماهي أقسام تخصص الفلسفة؟​

أهم المواد والمساقات الدراسية التي يشملها تخصص الفلسفة​

الأبستمولوجيا

اتجاهات راهنة في الفلسفة

أعلام فلسفية

الأنثروبولوجيا الفلسفية

التصوف الإسلامي

الفكر العربي الحديث والمعاصر

فلسفة الأخلاق

الفلسفة الإسلامية

الفلسفة الحديثة

الفلسفة السياسية في الإسلام

الفلسفة السياسية والاجتماعية

الفلسفة الشرقية

فلسفة العصور الوسطى وعصر النهضة

فلسفة العلوم الاجتماعية والإنسانية

فلسفة العلوم الطبيعية

فلسفة الفن والجمال

فلسفة اللغة

الفلسفة المعاصرة

الفلسفة اليونانية

فلسفة عصر التنوير

الفلسفة ما بعد أرسطو

قضايا أساسية في المنطق

قضايا رئيسة في فلسفة العلوم الإنسانية

مشكلات فلسفية

المنطق

المنطق الرمزي

يُعَدُّمن التخصصات التي تهتم بالطلبة الذين لديهم ميول للنشاطات العقلية وطرق التفكير في مسائل كبرى وأسئلة معينة، كأصل الكون وطبيعة العقل والنفس البشرية والحياة والخلق والمعرفة، لذلكمهتمة بالأمور التي انشغل العلم في تفسيرها ابتغاء تطوير المجتمعات والنهوض بها نحو مزيد من التقدم، ولذا كان لابد من إيجاد كلية في الجامعات تعمل على إعداد، يكون لهم دور مماثل للفلاسفة.يعدمن التخصصات التي تستقطب الطلبة الذين لديهم قدرة على توليد الأفكار حول المشاكل المختلفة، كما أن التخصص يساعد على كشف الفرضيات وتحليلها، والقدرة على اقتراح بدائل أخرى، إضافة إلى قدرة التخصص على تحليل الحجج وصياغتها منطقياً؛ ليُصار إلى اتخاذ قرارات مستنيرة، ولاسيما في مراكز صناعة القرار ورسم السياسات للمجتمعات والدول، إلى غير ذلك من مزايا لا تحصر.يعدمن القطاعات التي تتنوع فيها فرص العمل، ومن أهم الوظائف التي يستطيع الخريج فيأن يعمل في مجالاتها:يعدمن التخصصات المهمة، ولها عدة فروع، ومن أهمها، علم الأخلاق، و، و، وفلسفة الثقافة، وفلسفة الدين، وفلسفة السياسة، وفلسفة العلوم، وفلسفة الجمال، و، وفلسفة اللغة، ونظرية المعرف والمنطق، إضافة إلى أنها تتقاطع مع علم النفس والاجتماع.هناك مواد يتعين على الطالب الذي يدرسأن يدرسها في سنوات التخصص، ومنها: