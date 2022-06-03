  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

اكتب مشكلتك مع الفلسفة ونحن سنجيبك عنها

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخواني اخوتي طلبتنا الاعزاء اتمنى لكم جميعا التوفيق في شهادة البكلوريا
الموضوع ربما يتضح للبعض من عنوانه ومن لم يتضح له سنحاول شرح مبتغانا من الموضوع
هذا الموضوع موجه لطلبة البكلوريا كل شعب
كل تلميذ مقبل على امتحان فلسفة في شهادة البكلوريا
ويواجه صعوبات
يكتب مشكلته مع الفلسفة
1. مشكلة في فهم المادة
2. مشكلة في منهج المادة بمعنى طريقة بناء مقال
3. مشكلة في الدرس
5. اي مشكلة اخرى متعلقة بالفلسفة
انا هنا في خدمتكم اخوتي اخواتي الطلبة والطالبات
15 يوم لشهادة البكلوريا انا متواجد هنا كل مساء من اجللكم
اتمنى ان يوفقني ربي واياكم فيما يرضاه ويبتغيه
سانتظر ردودكم
 
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