بسم الله الرحمن الرحيم

اكتب هذه الرسالة إلى كل تلميذ سوف يشتاز امتحانات نهاية السنة أي شهادة التعليم المتوسط bem و شهادة البكالوريا bac دورة 2022 بالتوفيق للجميع ان شاء الله في هذين الامتحانات

لكل مجتهد نصيب ان شاء الله

احذركم من الغش

كن واثقا من اجابتك و أحرس على البدء بالتمرين الأسهل و فالأصعب