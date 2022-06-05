  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

رسالة

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
اكتب هذه الرسالة إلى كل تلميذ سوف يشتاز امتحانات نهاية السنة أي شهادة التعليم المتوسط bem و شهادة البكالوريا bac دورة 2022 بالتوفيق للجميع ان شاء الله في هذين الامتحانات
لكل مجتهد نصيب ان شاء الله
احذركم من الغش
كن واثقا من اجابتك و أحرس على البدء بالتمرين الأسهل و فالأصعب
 
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