إلياس
:: أستاذ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اكتب هذه الرسالة إلى كل تلميذ سوف يشتاز امتحانات نهاية السنة أي شهادة التعليم المتوسط bem و شهادة البكالوريا bac دورة 2022 بالتوفيق للجميع ان شاء الله في هذين الامتحانات
لكل مجتهد نصيب ان شاء الله
احذركم من الغش
كن واثقا من اجابتك و أحرس على البدء بالتمرين الأسهل و فالأصعب
اكتب هذه الرسالة إلى كل تلميذ سوف يشتاز امتحانات نهاية السنة أي شهادة التعليم المتوسط bem و شهادة البكالوريا bac دورة 2022 بالتوفيق للجميع ان شاء الله في هذين الامتحانات
لكل مجتهد نصيب ان شاء الله
احذركم من الغش
كن واثقا من اجابتك و أحرس على البدء بالتمرين الأسهل و فالأصعب