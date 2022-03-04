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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
18,431
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الرزنامة الوطنية عن امتحانات نهاية السنة بالنسبة لسنوات الامتحانات الرسمية
شهادة التعليم المتوسط
06 جوان إلى غاية 08 جوان 2022
بالنسبة شهادة البكالوريا
11 جوان إلى غاية 16 جوان 2022
اما بالنسبة لسنوات السانكيام اعتمد نظام جديد هذه السنة و ذلك كما يلي على ان يعود العام القادم بصيغة جديدة
معدل الفصل الأول زائد الفصل الثاني زائد الفصل الثالث مقسمة على ثلاثة
بالتوفيق ان شاء الله لأبنائنا و بناتنا
 
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