أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الرزنامة الوطنية عن امتحانات نهاية السنة بالنسبة لسنوات الامتحانات الرسمية

شهادة التعليم المتوسط

06 جوان إلى غاية 08 جوان 2022

بالنسبة شهادة البكالوريا

11 جوان إلى غاية 16 جوان 2022

اما بالنسبة لسنوات السانكيام اعتمد نظام جديد هذه السنة و ذلك كما يلي على ان يعود العام القادم بصيغة جديدة

معدل الفصل الأول زائد الفصل الثاني زائد الفصل الثالث مقسمة على ثلاثة

بالتوفيق ان شاء الله لأبنائنا و بناتنا