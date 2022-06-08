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فوائد قلاانية

أبو العبــــاس

أبو العبــــاس

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 سبتمبر 2009
المشاركات
1,275
النقاط
51
محل الإقامة
سيدي خالد...بسكرة
الجنس
ذكر

من روائع القران الكريم

٢٠ أكتوبر ٢٠١٣ ·

فوائد لغوية في القرآن الكريم :
1 ـ كل ما في القرآن من كلمة (الأسف) فمعناه: الحُزن،
إلا قولَه تعالى في سورة الزخرف:
﴿فَلَمَّاْ آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، فمعناها: أغضبونا.
2 ـ كل ما في القرآن من كلمة (البروج)، فتعني: الكواكب،
إلا قولَه تعالى في سورة النساء:
﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ)،
فمعناها: القصور الطوال الحصينة.
3 ـ كل ما في القرآن من كلمة (بعل)، فتعني: الزوج،
إلا قولَه تعالة في سورة الصافات:
(أتدعون بَعْلاً وتذرون أحسن الخالقين)، فمعناه: الصنم.
4 ـ كل ما في القرآن من كلمة (البُكم)، فهو: الخرس عن الكلام بالإيمان،
إلا قولَه تعالى في سورة الإسراء:
﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًاوَصُمًّا﴾،
وقولَه تعالى في سورة النحل:
﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ ﴾،
فالمراد: عدم القدرة على الكلام مطلقا.
انشرها ليعرفها غيرك ولا تكتم علماً قد ينفع غيرك جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة
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sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 فيفري 2020
المشاركات
1,274
النقاط
571
العمر
21
محل الإقامة
Sétif
الجنس
أنثى
اللهم إجعل القرأن الكريم ربيع قلوبنا
 
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