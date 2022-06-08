فوائد قلاانية

أبو العبــــاس
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,275
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- سيدي خالد...بسكرة
- الجنس
- ذكر
من روائع القران الكريم٢٠ أكتوبر ٢٠١٣ ·
فوائد لغوية في القرآن الكريم :
1 ـ كل ما في القرآن من كلمة (الأسف) فمعناه: الحُزن،
إلا قولَه تعالى في سورة الزخرف:
﴿فَلَمَّاْ آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، فمعناها: أغضبونا.
2 ـ كل ما في القرآن من كلمة (البروج)، فتعني: الكواكب،
إلا قولَه تعالى في سورة النساء:
﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ)،
فمعناها: القصور الطوال الحصينة.
3 ـ كل ما في القرآن من كلمة (بعل)، فتعني: الزوج،
إلا قولَه تعالة في سورة الصافات:
(أتدعون بَعْلاً وتذرون أحسن الخالقين)، فمعناه: الصنم.
4 ـ كل ما في القرآن من كلمة (البُكم)، فهو: الخرس عن الكلام بالإيمان،
إلا قولَه تعالى في سورة الإسراء:
﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًاوَصُمًّا﴾،
وقولَه تعالى في سورة النحل:
﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ ﴾،
فالمراد: عدم القدرة على الكلام مطلقا.
انشرها ليعرفها غيرك ولا تكتم علماً قد ينفع غيرك جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة
للمزيد من المعلومات الرائعة تابعونا على صفحتنا.........مما اعبني