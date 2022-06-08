فوائد قلاانية

فوائد لغوية في القرآن الكريم :1 ـ كل ما في القرآن من كلمة (الأسف) فمعناه: الحُزن،إلا قولَه تعالى في سورة الزخرف:﴿فَلَمَّاْ آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، فمعناها: أغضبونا.2 ـ كل ما في القرآن من كلمة (البروج)، فتعني: الكواكب،إلا قولَه تعالى في سورة النساء:﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ)،فمعناها: القصور الطوال الحصينة.3 ـ كل ما في القرآن من كلمة (بعل)، فتعني: الزوج،إلا قولَه تعالة في سورة الصافات:(أتدعون بَعْلاً وتذرون أحسن الخالقين)، فمعناه: الصنم.4 ـ كل ما في القرآن من كلمة (البُكم)، فهو: الخرس عن الكلام بالإيمان،إلا قولَه تعالى في سورة الإسراء:﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًاوَصُمًّا﴾،وقولَه تعالى في سورة النحل:﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ ﴾،فالمراد: عدم القدرة على الكلام مطلقا.انشرها ليعرفها غيرك ولا تكتم علماً قد ينفع غيرك جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامةللمزيد من المعلومات الرائعة تابعونا على صفحتنا.........مما اعبني