الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله​

فوائد لغوية في القرآن من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله.​

بعض الفوائد اللغوية في القرآن الكريم:​

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين.قال أحد السلف رحمه الله: لم أرى خليلًا يرفعُ قدرَ خليله كالقرآن، فطوبى لمن اتَّخذَ القرآن خليلًا.ومن صور اتخاذ القرآن خليلًا أن تفهم معانيه وأن تتدبره حق تدبره فالمؤمن يتخذه منهج حياة فهو دستوره في الدنيا وشفيعه في الآخرة.ومن هذا المنطلق اقتبست بعض الفوائد اللغوية المستخرجة من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي -رحمه الله- فاسأل الله أن ينفع بها.