راجع قائمة خصومك وابدء باسمك

السلام عليكم جميعا ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير.هدرة فيها فايدةاذا متحملناش بعضنا البشر كلها راح تعيش وحدها منفردة في جحرها الخاص بها ولا واحد راح يطل على امه او اخته او عمته او صديقه أو اي كان من اقرباءه ومعارفه ولا ان يستقبلهم ولا ان يأويهم او يسأل عنهم . يعيش كالحنش وحدوا.لكن دعوني أركز على الام لانها الاهم.بسبب أن الام متتفاهمش مع زوجته يعني ان الابن المتزوج لن يأوي امه او ابوه او يهتم بهم اينما كانوا. لا؟ ولا يتحملهم بسبب انه مرهق من الطرفين..؟ولا وحدة راح تقعد في دار شيخها او تذهب اليهم لانها متتفاهمش مع عجوزتها؟. لا تتحملها لا تطيق التواجد معها.ولا حتى ابن راح يستغل ماتبقى من عمره والديه عله يغنم من تحتهم حسنات وثواب ورضى ينجيه من العذاب ويبقى لاهث وراء الدنيا ومهتم فقط بنفسه وبغرفته حتى ياتي الخبر وهو لاه ومنشغل.؟نعم قد لا نحتمل كل ما يصدر من هذه الفئة العمرية كذلك اولادنا يفعلون هل طردناهم من بيوتنا هل خاصمناهم هل اخرجناهم من حياتنا لا طبعا لانهم فلذات اكبادنا ومن لحمنا ودمنا يفعلون مايفعلون لكن لا نقابلهم بمثل ما نتجرأ على فعله امام عجائز وشيوخ تنكر الجميع لماضيهم ونسي تعبهم ومعاناتهم وسهرهم وكدهم وجهدهم ليصلوا الى مرحلة تشبه مرحلة الطفولة ولا نستطيع تحملهم وتحمل تصرفاتهم وكلامهم كالاطفال ونريدهموان يتناسبوا مع اختياراتنا وافكارنا ووينزلون عند رغباتنا كالاطفال وينفذون ما نطلبه دون ارادة منهم ولا رأي ولا معارضة. الامر واضح في مدى تقبلنا لهذا الطرف بالمقارنة مع ذلك الطرف. هنا تدخلبقوة وتتحكم على التصرفات وردود الافعال.من نحن حتى نتحكم فيهم ونفرض عليهم ونلزمهم الجلوس او الوقوف او الدخول او الخروج ونمارس عليهم ما يصلح لنا ويليق بنا فقط.من تكون هذه الزوجة او اي عامل اخر مؤثر كعمل او مكانة او سلطة ليملي عليك طريقة التصرف معهم.اتحدث عن هذه الفئة العمرية التي وصلت الى نقطة بعيدة في العمر والعمل لا يمكنهم ان يكونو الا كما هم عليه بافكارهم بطباعهم بعاداتهم بتراثهم ومعتقداتهم بعنادهم بصلابتهم بصعوبتهم بحدتهم بانزعاجهم بامتعاضهم بمشاحناتهم بكلامهم الجارح بالفاظهم الساخطة بصراخهم بـ..بـ ...بكل ما هم عليه لا يحق لنا التسلط عليهم ولا يحق لنا أذيتهم لننتقم منهم او نحاول تقويمهم لا يحق تأديبهم ونهيهم والصراخ عليهم والتأفف والنفور منهم لا يحق لنا سوى تقبلهم كما هم. فقد تقبلوا منك ماهو اكثر كيف لا تتقبل بقايا سنواتهم.؟ وبقايا تفكيرهم وبقايا ذاكرتهم وبقايا كلامهم. هل انت مسرع الى هذا الحد للتخلص منهم ستبقى وحدك لا تقلق سيذهبون يوما ما لا تستعجل قضاء الله.اذا تقبلناهم كماهم تقبلونا كما نحن رغم اعتراضهم عما نحن فيه فقط دعهم فيما هم عليه لا تحاول تصحيح ما هم مقتنعون به سيذهب جهدك في محاربة نظرتهم التي لا تروقك عوض ان تهتم بأمور تروقهم وتروقك.اذا عاندناهم وتعنتنا معهم زادوا في تعنتهم الى موصل قد تخرج الامور عن نطاقها وتحصل كوارث تندم عليها.اذا نزعنا مافي قلوبنا اتجاههم وتخلصنا من الرغبة الملحة في الرد عليهم ووضع حد لتصرفاتهم ومحاولة ثنيهم عن طباعهم يتوقف عنادنا لهم ومراقبة كل صغيرة وكبيرة يفعلونها ويقولونها ومتابعتهم يتوقف التفكير فيهم كمشكل كبير ومأزق عويص تتوقف الرغبة في ثنيهم عن التدخل في حياتنا.هم هكذا البشر كلهم هكذا لا احد متوازن مع الاخر ولا هو متناسق ولا هو متكامل مع الاخر لابد وجود خطوط تعارض واختلاف حتى مع ذاته الانسان متعارض وغير متجانس. هل انت تريد ان تصنف الناس هيا ابدء بالتصنيف ستجد نفسك قطرة ضئيلة في مداد الاختلاف.اذا رايت ـ ي نفسك تطيل مراقبة تصرفاتهم وتتنصت على كلامهم الصغير والكبير ومنشغل بكل مايفعلونه وفي نفسك عليهم شيء من عدم التقبل والرضى بما يفعلوه فانت هو المخطئ وانت من تضع نفسك موضع المواجهة والتحدي والاحراج وانت من تنشغل بالمشاحنة والشجار معهم في كل مرة ينبسون ببنت شفة او يومئون بحركة.راجع حساباتك وراجع قائمة خصومك وراجع نفسك وزنها جيدا قبل ان تزن تصرفات هذه الفئة المتأخرة في العمر التي تعيش ماتبقى من حياتها كما تشعر بها لا كما تريد منهم انت وتشعر به انت.بعض الكره والغضب تجاههم خاصة الشباب ناتج عن طريقة ومسار حياته غير السليم والمنطقي وليس منهم لا تسلط عقوبتك عليهم بل عاقب نفسك ياوليدي.والله لوكانو الام والاب اشد الخصوم وحاشى ان يكونو لن يكونو مثل نفسك اللئيمة وشيطانك اللي ساكنك ليل نهار.خليهم يشربوا الفلاش ويحطوا فيك الموس ينحولك جدك واش راح يصيرلك راح يعلقوا عضويتك في مجلس الامن هـ اتقي الله واتقوا الله وانتي اللي توجدي روحك للعرس وزوجك منايف امو وابوه اتقي الله.