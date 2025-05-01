الفرق بين القلب و الفؤاد

ليس كل ذي قلب به فؤادالفرق بين القلب والفؤادالقلب : مرتبط بالجسد فهو مضخة الدم في الجسدالفؤاد : مرتبط بالروح فهو مضخة المشاعر في البشرالقلب : هبة من الله للكائناتالفؤاد : رزق من الله للمصطفين الأخيارالقلب : لم يذكر القلب في القرآن إلا وقورن بالنقص والسوء قال تعالى في كتابه العزيز { افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } سورة محمد الآية 24 .وقال في موضع آخر { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانو يكذبون } سورة البقرة الآية 10الفؤاد : ماذكر في القرآن إلا وقورن بالرقة والإحسانو الرحمة قال تعالى في تنزيله الحكيم على لسان سيدنا إبراهيم وهو يدعو لذريته { فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم } سورة إبراهيم الآية 47 .وجاءت بدعة الخالق في كتابه لما تنزل قوله تعالى لما أراد أن يرسل موسى إلى فرعون وهيأه وهو رضيع فأمر أمه أن تلقيه في اليم فحزنت فوصفها الله فقال { فأصبح فؤاد أم موسى فارغا } سورة القصص الآية 10. فمن البديهي و الطبيعي أن الأم لا تحمل إلا الرحمة والرفق والحب لإبنها لهذا قال فؤادأم موسى ولم يقل قلب. لأن ليس كل ذي قلب به فؤاد .