الفرق بين القلب و الفؤاد

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
التفاعل 32K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,193
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
ليس كل ذي قلب به فؤاد
الفرق بين القلب والفؤاد
القلب : مرتبط بالجسد فهو مضخة الدم في الجسد
الفؤاد : مرتبط بالروح فهو مضخة المشاعر في البشر
القلب : هبة من الله للكائنات
الفؤاد : رزق من الله للمصطفين الأخيار
القلب : لم يذكر القلب في القرآن إلا وقورن بالنقص والسوء قال تعالى في كتابه العزيز { افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } سورة محمد الآية 24 .
وقال في موضع آخر { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانو يكذبون } سورة البقرة الآية 10
الفؤاد : ماذكر في القرآن إلا وقورن بالرقة والإحسان
و الرحمة قال تعالى في تنزيله الحكيم على لسان سيدنا إبراهيم وهو يدعو لذريته { فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم } سورة إبراهيم الآية 47 .
وجاءت بدعة الخالق في كتابه لما تنزل قوله تعالى لما أراد أن يرسل موسى إلى فرعون وهيأه وهو رضيع فأمر أمه أن تلقيه في اليم فحزنت فوصفها الله فقال { فأصبح فؤاد أم موسى فارغا } سورة القصص الآية 10. فمن البديهي و الطبيعي أن الأم لا تحمل إلا الرحمة والرفق والحب لإبنها لهذا قال فؤاد أم موسى ولم يقل قلب . لأن ليس كل ذي قلب به فؤاد .
الفرق بين القلب والفؤاد
القلب : مرتبط بالجسد فهو مضخة الدم في الجسد
الفؤاد : مرتبط بالروح فهو مضخة المشاعر في البشر
القلب : هبة من الله للكائنات
الفؤاد : رزق من الله للمصطفين الأخيار
القلب : لم يذكر القلب في القرآن إلا وقورن بالنقص والسوء قال تعالى في كتابه العزيز { افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } سورة محمد الآية 24 .
وقال في موضع آخر { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانو يكذبون } سورة البقرة الآية 10
الفؤاد : ماذكر في القرآن إلا وقورن بالرقة والإحسان
و الرحمة قال تعالى في تنزيله الحكيم على لسان سيدنا إبراهيم وهو يدعو لذريته { فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم } سورة إبراهيم الآية 47 .
وجاءت بدعة الخالق في كتابه لما تنزل قوله تعالى لما أراد أن يرسل موسى إلى فرعون وهيأه وهو رضيع فأمر أمه أن تلقيه في اليم فحزنت فوصفها الله فقال { فأصبح فؤاد أم موسى فارغا } سورة القصص الآية 10. فمن البديهي و الطبيعي أن الأم لا تحمل إلا الرحمة والرفق والحب لإبنها لهذا قال فؤاد أم موسى ولم يقل قلب . لأن ليس كل ذي قلب به فؤاد .