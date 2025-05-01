الفرق بين القلب و الفؤاد

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
✍️ليس كل ذي قلب به فؤاد
💯 الفرق بين القلب والفؤاد
القلب : مرتبط بالجسد فهو مضخة الدم في الجسد
الفؤاد : مرتبط بالروح فهو مضخة المشاعر في البشر
القلب : هبة من الله للكائنات
الفؤاد : رزق من الله للمصطفين الأخيار
🖤 القلب : لم يذكر القلب في القرآن إلا وقورن بالنقص والسوء قال تعالى في كتابه العزيز { افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } سورة محمد الآية 24 .
✍️ وقال في موضع آخر { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانو يكذبون } سورة البقرة الآية 10
💚 الفؤاد : ماذكر في القرآن إلا وقورن بالرقة والإحسان
و الرحمة قال تعالى في تنزيله الحكيم على لسان سيدنا إبراهيم وهو يدعو لذريته { فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم } سورة إبراهيم الآية 47 .
✍️ وجاءت بدعة الخالق في كتابه لما تنزل قوله تعالى لما أراد أن يرسل موسى إلى فرعون وهيأه وهو رضيع فأمر أمه أن تلقيه في اليم فحزنت فوصفها الله فقال { فأصبح فؤاد أم موسى فارغا } سورة القصص الآية 10. فمن البديهي و الطبيعي أن الأم لا تحمل إلا الرحمة والرفق والحب لإبنها لهذا قال فؤاد 💚 أم موسى ولم يقل قلب 🖤. لأن ليس كل ذي قلب به فؤاد .
 
جميل جمييييل
بارك الله فيكم الياس صاحب الفؤاد الطيب
 
توقيع الامين محمد

المواضيع المشابهة

نور ليتا
    • أعجَبني
    • جَمِيل
    • مُحزِن
الفرق بين الغفلة و النسيان
2
المشاركات
24
المشاهدات
1K
نور ليتا
نور ليتا
ريحـان
    • جَمِيل
الفرق بين القيمة و النزعة في الأدب
المشاركات
1
المشاهدات
599
إلياس
إلياس
إلياس
    • أعجَبني
الفرق بين الطيبة والتغفيل
المشاركات
3
المشاهدات
423
بنت الشمال
بنت الشمال
Bfatiha
    • جَمِيل
🆘 داء الزلاقي و الفرق بين الامراض الثلاثة المشابهة لها و أخيرًا الحمية
المشاركات
2
المشاهدات
1K
Bfatiha
Bfatiha
Ma$Ter
    • جَمِيل
الفرق بين الذنوب والسيئات
المشاركات
2
المشاهدات
443
إلياس
إلياس
العودة
Top Bottom