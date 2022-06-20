تحميل لغة بايثون - أحدث الإصدارات - مع طريقة التثبيت

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذا الموضوع أردت أن أشارككم أحدث إصدارات لغة بايثون لكل من النسختين 32 و 64 بيت، فلغة بايثون تتطور مع الوقت وتتحسن لذا وجب التحديث دائما.
ملاحظة : الإصدارات الموجود في هذا الموضوع كلّها من الموقع الرسمي
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في هذا الموضوع أردت أن أشارككم أحدث إصدارات لغة بايثون لكل من النسختين 32 و 64 بيت، فلغة بايثون تتطور مع الوقت وتتحسن لذا وجب التحديث دائما.
ملاحظة : الإصدارات الموجود في هذا الموضوع كلّها من الموقع الرسمي
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Python 3.10.5
Python 3.9.13
Python 3.10.3
Python 3.9.11
32bit
64bit
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بالنسبة لطريقة التثبيت فهي نفسها في كل الإصدارات، وقد شرحتها في أول درس من سلسلة تعلم البرمجة ببايثون، وسأعيد شرحها الآن لمن لم يفهمها.
بعد الضغط على إصدار بايثون الذي تريد تثبيته من هذا الموضوع سيبدأ تحميل الملف تلقائيا، بعد الإنتهاء من تحميله إفتحه وستجد نافذة كالتالي :
إضغط بعدها على تحميل الآن Install now
فتظهر النافذة التالية :
ننتظر التحميل حتى ينتهي فتظهر النافذة التالية
والتي تدل على انتهاء التحميل، فنضغط close وهكذا نكون قد حملنا بايثون
64bit
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بالنسبة لطريقة التثبيت فهي نفسها في كل الإصدارات، وقد شرحتها في أول درس من سلسلة تعلم البرمجة ببايثون، وسأعيد شرحها الآن لمن لم يفهمها.
بعد الضغط على إصدار بايثون الذي تريد تثبيته من هذا الموضوع سيبدأ تحميل الملف تلقائيا، بعد الإنتهاء من تحميله إفتحه وستجد نافذة كالتالي :
إضغط بعدها على تحميل الآن Install now
فتظهر النافذة التالية :
ننتظر التحميل حتى ينتهي فتظهر النافذة التالية
والتي تدل على انتهاء التحميل، فنضغط close وهكذا نكون قد حملنا بايثون