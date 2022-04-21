سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ دالة الطباعة -print

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء اللمة الكرام
أهلا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون، وأعتذر بشدة عن التأخر في نشر الدرس
اليوم سنتطرق لموضوع جد مهم ببايثون، ويمكن إعتباره أهم أمر في لغة بايثون بأكملها ألا وهو دالة الطباعة، بالإنجليزية print function،
في هذه السلسلة سأحاول إستعمال أكبر عدد أستطيعه من المصطلحات الإنجليزية، لأن البرمجة = الإنجليزية، ومعرفتك بها سيمكنك من فهم مضمون السطر البرمجي حتى دون تعلمك للبرمجة،
أولا نبدأ بشرح print function، بالعربية دالة الطباعة، إسمها كافٍ لشرحها، فهي دالة تختص بطباعة مضمونٍ ومحتوى ما، يمكن أن يكون هذا المحتوى قيمة نصية string، قيمة عددية Integers، وأخيرا متغيرة variable، نعم هناك مزيد من القيم والمحتويات التي يمكننا طباعتها عبر الدالة print، لكن لا أريد الدخول في التفاصيل كي لا أطيل عليكم وتنشأ صعوبة في الفهم، سنتطرق لباقي المحتويات في دروس قادمة،
والآن سأقدم لكم طريقة كتابة الدالة print وتطبيقها، لكن أولا سأريكم بعض الأساسيات في منصة visual studio code، والتي سنستعملها في هذه السلسلة لتحرير الأكواد
لننشا ملفا أولا:
يفترض أن تظهر لكم واجهة البرنامج بهذه الطريقة عندما تفتحونه لأول مرة، في الدرس السابق قمنا بتهيئة بيئة العمل وتحديد مترجم بايثون python interpreter، والآن لنفتح مجلدا ونضع فيه ملف بايثون،
في البداية تكون لغة محرر الأكواد بالإنجليزية، رغم توفر الفرنسية إلا أنني أحبذ أن تتركوه بالإنجليزية لمساعدتكم على معرفة بعض المصطلحات الأساسية في البرمجة، والآن نذهب إلى open folder، أو فتح مجلد
تظهر لنا هذه الواجهة كي نحدد مجلدا على الجهاز لحفظ ملف بايثون فيه، مثلا أن قررت أن أختار مجلدا فتحته سابقا على سطح المكتب وسميته python project، وأنتم أحرار في أي مجلد تختارونه، بعد اختيار الملف نضغط على select folder تحديد مجلد،
بعد تحديد المجلد، الآن ننشأ ملف بايثون
بعد إنشائنا للمجلد نلاحظ ظهور إسمه على الجهة اليسار في قائمة explorer والتي يظهر شعارها على شكل صفحتين واحد فوق الأخرى، نضغط على الإسم فتظهر بضعة أيقونات بجانبه، نختار منها new file ملف جديد، والتي تظهر بشكل صفحة أسفلها الرمز +
ثم يطلب منا تسمية الملف، مثلا قمت بتسميته python-4algeria.py، ملاحظة تنتهي ملفات بايثون بالرمز .py، وشيء ضروري أن تنهو أي إسم بـ .py، وذلك لتمييزه عن باقي لغات البرمجة، فلكل ملف بلغة برمجة نهاية خاصة به.
بعد الدخول في الملف تظهر لنا الواجهة التالية :
والآن لأعرفكم على زر run، وهذا الزر مههههههههههم جدا، فهو الزر الذي نستعمله تطبيق الأكواد، ويظهر فوقا على اليمين، بشكل مثلث وقد بينت مكانه في الصورة،
الآن لنكتب دالة الطباعة، كما ذكرت سابقا فلغة بايثون لغة بسيطة وسهلة ومباشرة لكتابة دالة print، وطباعة محتوى ما، ماعليك إلا كتابة
print()، متبوعة بقوسين
ونكتب المحتوى داخل القوسين ثم نضغط زر run للتطبيق، هناك قواعد لكتابة كل محتوى، فكتابة القيمة النصيبة يختلف عن كتابة القيمة العددية ويختلف عن كتابة المتغيرة وغيرها، اليوم سنتطرق فقط لطريقة كتابة القيمة العددية والنصية، لأننا سنرى باقي الطرق في دروس مستقلة
نبدا بالقيمة النصية string :
لكتابة قيمة نصية في دالة الطباعة، علينا كتابة مزدوجتين إثنتين داخل القوسين، ثم كتابة المحتوى النصي بشكل عادي بالعربي بالهندي بالصيني حتى الرموز والارقام، وبذكر الارقام سأتطرق لهذه النقطة المهمة في نهاية الموضوع
وبعد الضغط على run تظهر النتيجة :
للأسف ظهرت الكتابة العربية بالمقلوب، لا بأس، هذا خطا من البرنامج نفسه ولن نجد هذا المشكل عند إنشاء مواقع بالعربية أو غيرها.
والآن لننتقل للقيمة العددية int :
لكتابة قيمة عددية، نكتب الأعداد مباشرة داخل القوسين كما أننا نستطيع كتابة العمليات الحسابية وستظهر النتيجة:
والآن بعد الضغط على run :
تظهر لنا النتيجة 47 وهي مجموع 45+2 كما كتبنا داخل القوسين
الآن يفترض اننا قد أنهينا الدرس، لكن لنعد للنقطة التي أخبرتكم عنها في الأرقام في القيم النصية، بايثون لغة برمجة وليست إنسان، وتتعرف على أنواع القيم عبر طرق الكتابة، مثلا عند كتابة رقم او عملية حسابية داخل مزدوجتين، سيفهم بايثون انك تريد طباعة ما داخل المزدوجتين على شكل قيمة نصية ولن يفهم أن تلك عملية إلا بعد إزالة المزدوجتين، لنعد المثال الأخير حول 45+2 لكن هذه المرة بعد كتابته داخل مزدوجتين :
رأيتم ؟؟ تظهر النتيجة 45+2 ولا تظهر 47، لأن بايثون قد عبر عن محتوى ما داخل المزدوجتين وطبعه على أنه قيمة نصية
شكرا جزيلا لمتابعتكم للدرس، أتمنى أنني قد أفدتكم ولو بالقليل، لو كانت لديكم أسئلة أتركوها في التعليقات وسأجيب عليها في أسرع وقت ممكن
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون، وأعتذر بشدة عن التأخر في نشر الدرس
اليوم سنتطرق لموضوع جد مهم ببايثون، ويمكن إعتباره أهم أمر في لغة بايثون بأكملها ألا وهو دالة الطباعة، بالإنجليزية print function،
في هذه السلسلة سأحاول إستعمال أكبر عدد أستطيعه من المصطلحات الإنجليزية، لأن البرمجة = الإنجليزية، ومعرفتك بها سيمكنك من فهم مضمون السطر البرمجي حتى دون تعلمك للبرمجة،
أولا نبدأ بشرح print function، بالعربية دالة الطباعة، إسمها كافٍ لشرحها، فهي دالة تختص بطباعة مضمونٍ ومحتوى ما، يمكن أن يكون هذا المحتوى قيمة نصية string، قيمة عددية Integers، وأخيرا متغيرة variable، نعم هناك مزيد من القيم والمحتويات التي يمكننا طباعتها عبر الدالة print، لكن لا أريد الدخول في التفاصيل كي لا أطيل عليكم وتنشأ صعوبة في الفهم، سنتطرق لباقي المحتويات في دروس قادمة،
والآن سأقدم لكم طريقة كتابة الدالة print وتطبيقها، لكن أولا سأريكم بعض الأساسيات في منصة visual studio code، والتي سنستعملها في هذه السلسلة لتحرير الأكواد
لننشا ملفا أولا:
يفترض أن تظهر لكم واجهة البرنامج بهذه الطريقة عندما تفتحونه لأول مرة، في الدرس السابق قمنا بتهيئة بيئة العمل وتحديد مترجم بايثون python interpreter، والآن لنفتح مجلدا ونضع فيه ملف بايثون،
في البداية تكون لغة محرر الأكواد بالإنجليزية، رغم توفر الفرنسية إلا أنني أحبذ أن تتركوه بالإنجليزية لمساعدتكم على معرفة بعض المصطلحات الأساسية في البرمجة، والآن نذهب إلى open folder، أو فتح مجلد
تظهر لنا هذه الواجهة كي نحدد مجلدا على الجهاز لحفظ ملف بايثون فيه، مثلا أن قررت أن أختار مجلدا فتحته سابقا على سطح المكتب وسميته python project، وأنتم أحرار في أي مجلد تختارونه، بعد اختيار الملف نضغط على select folder تحديد مجلد،
بعد تحديد المجلد، الآن ننشأ ملف بايثون
بعد إنشائنا للمجلد نلاحظ ظهور إسمه على الجهة اليسار في قائمة explorer والتي يظهر شعارها على شكل صفحتين واحد فوق الأخرى، نضغط على الإسم فتظهر بضعة أيقونات بجانبه، نختار منها new file ملف جديد، والتي تظهر بشكل صفحة أسفلها الرمز +
ثم يطلب منا تسمية الملف، مثلا قمت بتسميته python-4algeria.py، ملاحظة تنتهي ملفات بايثون بالرمز .py، وشيء ضروري أن تنهو أي إسم بـ .py، وذلك لتمييزه عن باقي لغات البرمجة، فلكل ملف بلغة برمجة نهاية خاصة به.
بعد الدخول في الملف تظهر لنا الواجهة التالية :
والآن لأعرفكم على زر run، وهذا الزر مههههههههههم جدا، فهو الزر الذي نستعمله تطبيق الأكواد، ويظهر فوقا على اليمين، بشكل مثلث وقد بينت مكانه في الصورة،
الآن لنكتب دالة الطباعة، كما ذكرت سابقا فلغة بايثون لغة بسيطة وسهلة ومباشرة لكتابة دالة print، وطباعة محتوى ما، ماعليك إلا كتابة
print()، متبوعة بقوسين
ونكتب المحتوى داخل القوسين ثم نضغط زر run للتطبيق، هناك قواعد لكتابة كل محتوى، فكتابة القيمة النصيبة يختلف عن كتابة القيمة العددية ويختلف عن كتابة المتغيرة وغيرها، اليوم سنتطرق فقط لطريقة كتابة القيمة العددية والنصية، لأننا سنرى باقي الطرق في دروس مستقلة
نبدا بالقيمة النصية string :
لكتابة قيمة نصية في دالة الطباعة، علينا كتابة مزدوجتين إثنتين داخل القوسين، ثم كتابة المحتوى النصي بشكل عادي بالعربي بالهندي بالصيني حتى الرموز والارقام، وبذكر الارقام سأتطرق لهذه النقطة المهمة في نهاية الموضوع
وبعد الضغط على run تظهر النتيجة :
للأسف ظهرت الكتابة العربية بالمقلوب، لا بأس، هذا خطا من البرنامج نفسه ولن نجد هذا المشكل عند إنشاء مواقع بالعربية أو غيرها.
والآن لننتقل للقيمة العددية int :
لكتابة قيمة عددية، نكتب الأعداد مباشرة داخل القوسين كما أننا نستطيع كتابة العمليات الحسابية وستظهر النتيجة:
والآن بعد الضغط على run :
تظهر لنا النتيجة 47 وهي مجموع 45+2 كما كتبنا داخل القوسين
الآن يفترض اننا قد أنهينا الدرس، لكن لنعد للنقطة التي أخبرتكم عنها في الأرقام في القيم النصية، بايثون لغة برمجة وليست إنسان، وتتعرف على أنواع القيم عبر طرق الكتابة، مثلا عند كتابة رقم او عملية حسابية داخل مزدوجتين، سيفهم بايثون انك تريد طباعة ما داخل المزدوجتين على شكل قيمة نصية ولن يفهم أن تلك عملية إلا بعد إزالة المزدوجتين، لنعد المثال الأخير حول 45+2 لكن هذه المرة بعد كتابته داخل مزدوجتين :
رأيتم ؟؟ تظهر النتيجة 45+2 ولا تظهر 47، لأن بايثون قد عبر عن محتوى ما داخل المزدوجتين وطبعه على أنه قيمة نصية
شكرا جزيلا لمتابعتكم للدرس، أتمنى أنني قد أفدتكم ولو بالقليل، لو كانت لديكم أسئلة أتركوها في التعليقات وسأجيب عليها في أسرع وقت ممكن
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته