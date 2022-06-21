قبل النتائج3

1- يجب ان نخلص ابناءنا من عقدة أدبي علمي (هبطوني أدب ..طلعوني علوم..!!!)

2- عدم ربط الدراسة وطلب العلم بالرزق، فهناك حرية في تحقيق نجاح باهر في مجال ما على الرغم من كون المسار الدراسي بعيدا نوعا ما عن المهنة التي تمارس..ان الجامعة تكون في الاساس دورها يكمن في اعداد اطار يحسن استخذام التفكير العلمي في حل مشكلات الحياة حسب طبيعة التخصص. في حين ان هناك تكويننا مهنيا يعلم الطالب مهارات معينة ومهن بعينها.

3- ان نتخلص من عقدة ان النجاح في الحياة الدراسية يتعلق بالالتحاق بالجامعة.والوصول الى رتبة دكتور.

النجاح ان تحقق مقدار من العلم في المجال الذي تبغيه، وتمارس العمل الذي تبدع فيه، وتحقق الراحة النفسية وانت تتعاون مع من يشاركك هذا العمل.

4- أن يتوقف الاولياء عن طرق ابواب المتوسطات والثانويات، واجبار الابن على الاعادة رغم نتائجه الكارثية( ولدي لازم نلقاله بلاصة يعاود)

مخ الهدرة: التوجيه: الديفو..فيا...وفي السلطة اللي تفتقد الى الكوراج وتبع فيا.