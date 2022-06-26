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عرض بيع متوفر 440 دولار skrill مقابل 200دج للدولار baridimob//ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
44.00 دولار
سعر البيع
200.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
2,824
النقاط
591
العمر
24
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 440 دولار سكريل قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 200 دج

العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
A

adir0405

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 أوت 2017
المشاركات
323
النقاط
7
العمر
34
محل الإقامة
setif
احجز لي 100 دولار صافية و الدفع بريدي موب صباحا ان شاء الله
 
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
2,824
النقاط
591
العمر
24
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
قال adir0405:
احجز لي 100 دولار صافية و الدفع بريدي موب صباحا ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
تم الحجز لك بقيمة 20290دج نفس معلومات الدفع
يرجى تحديد وقت الدفع كالعادة
 
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