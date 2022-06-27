معدل الباك.!!؟؟

يعد النجاح في الباك بمعدل ممتاز، مؤشرا للتفوق الدراسي، كما يعكس مستوى الجهد المبذول من قبل التلميذ طيلة سنوات الدراسة، لكن لا يجب أن نراهن عليه بأنه المقياس الوحيد للنجاح في الدراسة الجامعية، أو ارتباطه بالضرورة بالتكوين الجيد، أو النجاح و التفوق وتحقيق الكفاءة المهنية.

إن معدل النجاح في الباك لا يعكس سوى زاوية واحدة فقط وهي التحصيل الدراسي، أي مستوى ما اكتسبه خلال فترة أو مرحلة ما.

ويظل النجاح في الحياة الجامعية والمهنية، وحتى الاجتماعية يرتبط بالبناء النفسي، أي مستوى الصلابة النفسية، والاتزان الانفعالي والاعتدال، ومستوى وعي الفرد بقيمة نفسه ومستوى فعاليته الذاتية