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عرض بيع متوفر 34$ WEBMONEY مقابل BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
34.00 دولار
سعر البيع
198.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
abdouker

abdouker

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
1,031
النقاط
543
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 34 دولار ويب موني
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
- المبلغ يباع دفعة واحدة
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

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