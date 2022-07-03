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تحميل برنامج Libre Ofiice 7.3

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
757
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة

لا يخلو جهاز ويندوز من خدمات office المقدمة من شركة ميكروسوفت ( وورد، إكسل، باور بونت ... )
واليوم سنقدم لكم برنامجاً منافسا لهاته الخدمات، بل أفضل ! فهو يجمعها كلّها في برنامج واحد.

الإسم : Libre office
الإصدار : 7.3.4
الحجم : 312Mb/332Mb
صورة البرنامج :
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للتحميل يرجى اتباع الخطوات التالية :

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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شكل البرنامج على سطح المكتب :

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واجهة البرنامج عند الفتح لأول مرة
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شكل الرايتر

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شكل المجدول

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شكل مصمم العرض التقديمي

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للتحميل لـ 32 bit إضغط هنا
للتحميل لـ 64 bit إضغط هنا


 
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