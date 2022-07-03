تحميل برنامج Libre Ofiice 7.3

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
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- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة
لا يخلو جهاز ويندوز من خدمات office المقدمة من شركة ميكروسوفت ( وورد، إكسل، باور بونت ... )
واليوم سنقدم لكم برنامجاً منافسا لهاته الخدمات، بل أفضل ! فهو يجمعها كلّها في برنامج واحد.
الإسم : Libre office
الإصدار : 7.3.4
الحجم : 312Mb/332Mb
صورة البرنامج :
للتحميل يرجى اتباع الخطوات التالية :
(1)
(2)
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(4)
شكل البرنامج على سطح المكتب :
واجهة البرنامج عند الفتح لأول مرة
شكل الرايتر
شكل المجدول
شكل مصمم العرض التقديمي
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للتحميل لـ 32 bit إضغط هنا
للتحميل لـ 64 bit إضغط هنا