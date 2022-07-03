تحميل برنامج Libre Ofiice 7.3



السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة



لا يخلو جهاز ويندوز من خدمات office المقدمة من شركة ميكروسوفت ( وورد، إكسل، باور بونت ... )

واليوم سنقدم لكم برنامجاً منافسا لهاته الخدمات، بل أفضل ! فهو يجمعها كلّها في برنامج واحد.

الإسم : Libre office

الإصدار : 7.3.4

الحجم : 312Mb/332Mb

صورة البرنامج :

صورة البرنامج :

للتحميل يرجى اتباع الخطوات التالية :



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شكل البرنامج على سطح المكتب :



واجهة البرنامج عند الفتح لأول مرة

شكل الرايتر

شكل المجدول

شكل مصمم العرض التقديمي