ماهو الويب 3.0 - مبسط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أهلا وسهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

في موضوع اليوم سنتحدث عن أمر مهمّ سيغير وجه الأنترنت للأبد، وقد كثر ذكره في الآونة الأخيرة فلا بد من تبسيطه وتسهيل فهمه لغير المتخصصين



فموضوعنا اليوم مع الجيل الثالث من الويب أو الويب 3



لفهم الويب 3 بشكل أفضل علينا الرجوع إلى ما سبقه من الأجيال







لنبدأ أولا بالويب 1.0، وهو أوّل جيل من الويب

يتميز هذا الويب بقدرته على عرض المعلومات والبيانات مما يوفر للمستخدم رؤيتها وقراءتها، ولكنه لا يسمح بالتفاعل معها أو المشاركة فيها، بل بعرضها فقط ويمكن أن نشبهه بحد كبير للكتاب أو المجلّة.

ثانيا لدينا الويب 2.0، وهو الويب الذي نستخدمه حاليا، ويقوم بعرض البيانات والمعلومات كالويب 1.0 ولكن يتيح للمستخدمين التفاعل مع هاته المعلومات، فكل تعليق، إعجاب، رسالة ... عبارة عن تفاعل مع المحتوى ومشاركة فيه

رغم أنّ هذا الويب حقق نقلة نوعية في تاريخ الأنترنت وغير وجهه بشكل تام، إلا أنّه يعاني من عدّة مشاكل وثغرات خطيرة على المستخدم، فمنها المركزية بحيث أنّ هذا الجيل من الويب تسطير عليه الشركات الكبرى في مجال الأنترنت، لنضرب مثالا بجوجل أو فيسبوك، فهي تسيطر بشكل كامل على الويب بحيث أنّها صارت كبطاقةٍ تعريفية للمستخدم، كم من مرّة عرضت عليك المواقع تسجيل الدخول عبر جوجل أو فيسبوك أو ميكروسوفت ؟؟ كلّ هذا يدل على مركزية هذا الويب وارتباطه بمواقع أو جهات معينة، إضافة لمشكلة البيانات، فهاته الشركات الكبيرة تحوي معلومات مهولة عنك، قد لا تعرفها حتى أنت عن نفسك، وتستخدم هذه البيانات أحيانا لأغراض تجارية أو سياسية، فكم من مرّة تحدثت مع صديقك على مسنجر عن منتوج معين، ثم تتصفح تطبيق فيسبوك بعدها بدقائق لتصّْدم بنفس المنتج معلنًا عنه ؟



الآن لننتقل للويب 3.0، صمم الجيل الثالث من الويب ليكون جيل ويب محسن، بحيث أنه يحمل نفس مميزات الويب 2.0 لكنه يعالج مشاكل الخصوصية والمركزية، فمعلومات المستخدم ستكون بأمان بعيدةً عن أيدي الشركات، حيث ستخزن في البلوكشين في سيرفرات متعددة عالية التشفير والحماية، مما يضمن سلامة البيانات الشخصية وعدم استخدامها لأغراض سياسية أو تجارية