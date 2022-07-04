1- بعد الزواج ساهمت بكل راتبها الشهري في الانفاق على الاسرة.

2- وعلى المستوى العقلي والتربوي ، تحملت لوحدها مسؤولية مرافقة الاولاد نفسيا ودراسيا.

3- ولكي تحصل على حقها في الفراش، تكفلت المسكينة بتوفير ما يلزم من عقاقير ومقويات.

4- وحين تغضب يذكرها بما حفظه عن ظهر قلب (أيما امرأة باتت وزوجها غضبان إلا لعنتها الملائكة)

بربكم أين مبدأ القوامة هنا، حين يفقد الرجل قوة الانفاق، وقوة التأثير والتدبير، وقوة الاشباع والامتاع.

مخ الهدرة: كلمة: راجل الدار . مهيش كارني فامي، ولا مسطاش. ولا لحية .