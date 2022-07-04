  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

القوامة

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,563
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
1- بعد الزواج ساهمت بكل راتبها الشهري في الانفاق على الاسرة.
2- وعلى المستوى العقلي والتربوي ، تحملت لوحدها مسؤولية مرافقة الاولاد نفسيا ودراسيا.
3- ولكي تحصل على حقها في الفراش، تكفلت المسكينة بتوفير ما يلزم من عقاقير ومقويات.
4- وحين تغضب يذكرها بما حفظه عن ظهر قلب (أيما امرأة باتت وزوجها غضبان إلا لعنتها الملائكة)
بربكم أين مبدأ القوامة هنا، حين يفقد الرجل قوة الانفاق، وقوة التأثير والتدبير، وقوة الاشباع والامتاع.
مخ الهدرة: كلمة: راجل الدار . مهيش كارني فامي، ولا مسطاش. ولا لحية .
 
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