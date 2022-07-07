من هو المتمهن و حقوقه و واجبات :

من هو المتمهن

هو كل مترشح مسجل في التكوين عن طريق التمهين ، تم تنصيبه في منصب التمهين المخصص من قبل المُستخدِم (صاحب العمل).

حقوق و واجبات المتمهن

1 – واجبات المتمهن :

الاطلاع على النظام الداخلي للمستخدم أو الحرفي و احترامه،

متابعة التكوين النظري و التكنولوجي التكميلي المضمون من قبل المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن،

أداء المهام المسندة إليه في إطار النشاطات المرتبطة بالتمهين موضوع عقد التمهين،

تعويض الوقت الذي لم يستغل بسبب صحي أو غياب باستثناء أوقات الراحة القانونية للعمل و أيام العطل مدفوعة الأجر،

إعلام المستخدم التابع له والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها بكل وسائل الإعلام و الاتصال عن غيابه في حالة مرضه أو حادث،

التقدم لامتحانات التقييم المقررة في برنامج التكوين.

2-حقوق المتمهن

يستفيد المتمهن خلال مدة التكوين من:

تكوين مهني متوج بشهادة طبقا لمدونة الشعب و التخصصات السارية المفعول،

خدمات الضمان الاجتماعي و العلاوات العائلية،

مراقبة و متابعة تضمنها مفتشية العمل و أستاذ التكوين المهني معين من طرف المؤسسة التكوينية،

عطلة أمومة،

تمديد مدة التكوين بستة (6) أشهر كجد أقصى بالنسبة للمتمهن الراسب،

يستفيد كل متمهن خلال عقد التمهين من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و براءة الإختراع طبقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول.​