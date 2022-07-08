  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

باعت الدنيا من اجل الآخرة !!؟؟؟

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
819
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
" مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " [البقرة: 245]

فعلا تستحق كل التقدير والاحترام، قد ادركت أن الدنيا دار ابتلاء فانية وأن الآخرة دار جزاء باقية.

اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة

شكرا جزيلا على المقطع الرائع وعلى القصّة المعبّرة أخي، جزاك الله خيرا
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,329
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
" مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " [البقرة: 245]

فعلا تستحق كل التقدير والاحترام، قد ادركت أن الدنيا دار ابتلاء فانية وأن الآخرة دار جزاء باقية.

اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة

شكرا جزيلا على المقطع الرائع وعلى القصّة المعبّرة أخي، جزاك الله خيرا
إضغط للتوسيع...
صدقت التعبير والتوقير اخي

زدت الموضوع جمالا بتدخلك

شكرََا لك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top