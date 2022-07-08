باعت الدنيا من اجل الآخرة !!؟؟؟

" مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " [البقرة: 245]



فعلا تستحق كل التقدير والاحترام، قد ادركت أن الدنيا دار ابتلاء فانية وأن الآخرة دار جزاء باقية.



اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة



شكرا جزيلا على المقطع الرائع وعلى القصّة المعبّرة أخي، جزاك الله خيرا