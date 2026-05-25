ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لا تنسوا دعاء الآخرة يوم عرفة
يوم عرفة هو من أعظم أيام الله
يوم تُغفر فيه الذنوب و تُستجاب فيه الدعوات و تُعتق فيه الرقاب من النار
و مع ذلك كثيرًا ما ينشغل الناس بالدعاء لأمور دنيوية مثل المال و الزواج و الوظيفة ...
و ينسون أن هناك أدعية أعظم أثرًا و أبقى نفعًا للآخرة هذا اليوم المبارك فرصة العمر التي قد لا تتكرر
فلنغتنمه بما ينفعنا في الدنيا و الآخرة
أدعية عظيمة ليوم عرفة :
صلاح النفس :
بأن يطهّر الله قلبك من الشهوات و المعاصي و يثبّتك على الطاعة
الثبات :
بأن يرزقك القول الثابت عند السؤال في القبر و يوم القيامة
التقوى و الصبر :
بأن يجعلك من المتقين الصابرين الراضين المرضيين
بر الوالدين :
بأن تكون عونًا لهما في حياتهما و بعد وفاتهما
صدقة جارية :
أن يوفقك الله لعمل يبقى نفعه بعد موتك
صحبة صالحة :
بأن يرزقك الله صديقًا يعينك على الطاعة
نور القبر :
بأن يملأ الله قبرك نورًا و رحمة
الفردوس الأعلى :
بأن يجعلك الله من أهلها بلا حساب و لا عذاب
توبة نصوح :
أن يرزقك توبة لا رجوع بعدها إلى الذنب
النفس اللوامة :
أن يرزقك نفسًا لا ترتاح إلا بالطاعة و التوبة
يوم عرفة ليس مجرد يوم للدعاء بأمور الدنيا
بل هو أعظم فرصة للتوبة و الرجوع إلى الله
و طلب ما ينفعكم في آخرتك
لا تدعوا هذه الساعات المباركة تمر دون أن ترفعوا أكفكم بما يفتح لكم أبواب الرحمة و الفردوس الأعلى
شاركوا هذه الأدعية مع أحبّتكم و ذكّروا غيركم بها
لعلها تكون سببًا في نجاتكم و نجاتهم يوم لا ينفع مال و. لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
لا تنسوني من صالح دعائكم
.....