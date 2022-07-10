كلمة في أهمية النصيحة وضوابطها

معناها: توحيد الله والإخلاص له والاعتقاد أن العبادة حق الله جل وعلا، لا شريك له في ذلك، مع الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله ﷺ، وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ومعنى ذلك: الإيمان بالرسل جميعا، والتصديق بما أخبر الله به ورسوله من البعث والجنة والنار والحساب والجزاء، كل ذلك داخل في الإيمان بالله.

هذا هو الإسلام: الانقياد لله والعبادة لله والانقياد لشرعه، وترك ما نهى عنه، ورأس ذلك توحيد الله والإخلاص له

فجميع العباد من جن وإنس لا نجاة لهم ولا سعادة إلا بدين الله تعالى والعمل الصالح، وأداء فرائض الله وترك نواهيه، والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالصبر، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من التواصي بالحق.

وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله والقيام بحقه والتواصي بطاعته، وأن نستقيم على أمر الله، وأن نعالج أنفسنا، فما كان مما يرضي الله شجعناه، وقمنا بالسهر عليه، وما كان مما يغضب الله جل وعلا ابتعدنا عنه وحذرنا الناس منه.

وكل إنسان عليه أن يحاسب نفسه، ويتقي الله، ويؤدي الأمانة، ويحذر الظلم والعدوان، ويجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله، مع التواصي بالحق والصبر عليه، هذا واجب الجميع الأغنياء والفقراء، والأمراء والدولة والعلماء، كل واحد منهم عليه واجبه،

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات، ومن أعظم فرائض الإسلام، وليس خاصا بالبعض، بل واجب على المؤمنين والمؤمنات جميعا،