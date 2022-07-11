rafid2
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 23 جويلية 2019
- المشاركات
- 585
- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
تبدد الوقت
تبددت الاشياء والخطى والمراحل والطفولة ..........وكل شيء
ظل عالقا يلتحف امسه المعرى من مكانه المبدد ايضا ...........يشرد كثيرا خلف سيجارة ملت من شفتيه كانه يتمنى الرحيل
تبدد الملح وهذا الفراغ يعانق
تبددت الاشياء والخطى والمراحل والطفولة ..........وكل شيء
ظل عالقا يلتحف امسه المعرى من مكانه المبدد ايضا ...........يشرد كثيرا خلف سيجارة ملت من شفتيه كانه يتمنى الرحيل
تبدد الملح وهذا الفراغ يعانق