  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

فراغ

rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
585
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تبدد الوقت
تبددت الاشياء والخطى والمراحل والطفولة ..........وكل شيء
ظل عالقا يلتحف امسه المعرى من مكانه المبدد ايضا ...........يشرد كثيرا خلف سيجارة ملت من شفتيه كانه يتمنى الرحيل
تبدد الملح وهذا الفراغ يعانق
 
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