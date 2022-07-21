  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

فراغ

rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
586
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تبدد الوقت
تبددت الاشياء والخطى والمراحل والطفولة ..........وكل شيء
ظل عالقا يلتحف امسه المعرى من مكانه المبدد ايضا ...........يشرد كثيرا خلف سيجارة ملت من شفتيه كانه يتمنى الرحيل
تبدد الملح وهذا الفراغ يعانق كل شيء ويبدد كل شيء
نسي اسمه والكتابة ورسالات اهملها بعيدا .
تخطى ركام المكان وحطام الذاكرة وطعم الملح يسكن الماء والجرح
.......................................................................................................................................فراغ
 
إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,070
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قلب رسول الله ضلى الله عليه وسلم

نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ.​

 
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