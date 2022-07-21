تبدد الوقت

تبددت الاشياء والخطى والمراحل والطفولة ..........وكل شيء

ظل عالقا يلتحف امسه المعرى من مكانه المبدد ايضا ...........يشرد كثيرا خلف سيجارة ملت من شفتيه كانه يتمنى الرحيل

تبدد الملح وهذا الفراغ يعانق كل شيء ويبدد كل شيء

نسي اسمه والكتابة ورسالات اهملها بعيدا .

تخطى ركام المكان وحطام الذاكرة وطعم الملح يسكن الماء والجرح

.......................................................................................................................................فراغ