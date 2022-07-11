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7 برنامج أساسية لكل جهاز جديد

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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18 أفريل 2021
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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع زوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية

سواءاً قمت بشراء حاسوب شخصي جديد، أو قمت بمحو بيانات حاسوب فلا بد من أن تكون هاته البرامج حاضرة في أي جهاز، وهذا لأهميتها وفعاليتها وجودتها العالية
لنبدأ على بركة الله :

1/ متصفح غوغل كروم :

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يعتبر متصفح جوجل كروم Google chrome والمقدم من شركة غوغل من أبرز المتصفحات المطروحة على ساحة الأنترنت إن لم يكن أبرزها وأفضلها جودةً، فهو يتميز بالسرعة والأمان، إضافة إلى سهولة الإستخدام والواجهة الجذّابة.

2 - حزمة Libre Office :

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يعتبر هذا البرنامج منافسا حقيقيا لخدمات Microsoft Office، فهو يتميز بقلّة حجمه مقارنة ببرامج مشابهة له تؤدي نفس المهمة، فهو يجمع كل هاته الخدمات في برنامج واحد مما يساعدك على الإنتاجية والعمل أو الدراسة بشكل أكثر فعالية.

3- برنامج Gimp للتصميم والتعديل على الصور :

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لابد من وجود برنامج للتصميم والتعديل على الصور في كلّ حاسوب، ومن أبرز هاته البرامج، برنامج Gimp المجاني والذي يقدِّم خدمات مهمة ومتكاملة تنافس برامج كالفوتوشوب، فهو يوفر السهولة والبساطة والشمولية.

4- برنامج CCleaner :

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برنامج سي كلينر، من أهم برامج مكافحة الفيروسات المجانية، يتميز هذا البرنامج ببساطته وأناقة واجهته، كما يتيح مسح بيانات التصفح ( History ) من جهازك، والعديد من المميزات الأخرى التي ترشحه بقوة ليكون أفضل خيار لك في هذا المجال.

5 - VLC media player :

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هل عانيت من عدم قدرة جهازك على قراءة مقاطع الفيديو بسبب امتداداتها التي لا تدعمها برامجك ؟ VLC media player هو الحل، فهو يوفر لك مشاهدة مقاطع الفيديو بامتدادات متعددة لا تدعمها أغلبية برامج تشغيل الفيديو.

6- FoxitReader لقراءة ملفات PDF :

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هل تبحث عن أفضل برنامج لقراءة ملفات PDF ؟ أهلا بك، FoxitReader هو الخيار الأمثل
يتميز هذا البرنامج ببساطة الواجهة وشكلها التقليدي، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها كالرسم على ملفات PDF والكتابة عليها.

7- WinRAR :

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يتَّسِم برنامج وينرار بعدّة خصائص تتميزه، فهو أفضل برنامج لضغط وفك الضغط عن الملفّات إضافة إلى وضع كلمة سر لها، مما يجعل برنامجا ضروريا وأساسيا على حاسوبك الشخصي.
 

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