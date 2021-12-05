تحميل VLC media player3.0 لتشغيل كل أنواع الفيديو والأفلام !

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
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يحدث كثيرا أن ننزل فييوهات أو أفلام من الأنترنت وعندما نريد أن نشاهدها لا نستطيع ..وتظهر لنا رسالة خطأ .!؟
يكون عادة السبب هو عدم دعم البرنامج الدي نستعله ونرلايد تشغيل الفيديو به ... عدم دعمه لامتداد الملف .
وامتداد الملف هو الاحرف الاخيرة التي تكون وراء النقطة في اسم الملف
مثال mp4.مثال ...... flv.مثال2 ...الخ
مع برنامج VLC media player3.0 سوف يحل هدا المشكل تمام إن شاء الله ............. لأنه يدعم جميع امتداد انواع ملفات الفيديو .
رابط تحميل البرنامج
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل المشرف . ✔
يكون عادة السبب هو عدم دعم البرنامج الدي نستعله ونرلايد تشغيل الفيديو به ... عدم دعمه لامتداد الملف .
وامتداد الملف هو الاحرف الاخيرة التي تكون وراء النقطة في اسم الملف
مثال mp4.مثال ...... flv.مثال2 ...الخ
مع برنامج VLC media player3.0 سوف يحل هدا المشكل تمام إن شاء الله ............. لأنه يدعم جميع امتداد انواع ملفات الفيديو .
رابط تحميل البرنامج
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل المشرف . ✔