تحميل VLC media player3.0 لتشغيل كل أنواع الفيديو والأفلام !

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,703
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
يحدث كثيرا أن ننزل فييوهات أو أفلام من الأنترنت وعندما نريد أن نشاهدها لا نستطيع ..وتظهر لنا رسالة خطأ .!؟

يكون عادة السبب هو عدم دعم البرنامج الدي نستعله ونرلايد تشغيل الفيديو به ... عدم دعمه لامتداد الملف .

وامتداد الملف هو الاحرف الاخيرة التي تكون وراء النقطة في اسم الملف

مثال mp4.مثال ...... flv.مثال2 ...الخ

مع برنامج VLC media player3.0 سوف يحل هدا المشكل تمام إن شاء الله ............. لأنه يدعم جميع امتداد انواع ملفات الفيديو .

vlc-2.png

vlc-media-player.png


رابط تحميل البرنامج



الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل المشرف .
Golden_Man_OK.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top