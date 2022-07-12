نجمة و الفصول الأربعة

‏‎#قصة نجمة و الفصول الاربعة



ستتم نجمة الخامسة و الثلاثين من عمرها مسافة من الزمن اعيت روحها و قلبها قبل ان يهرم ذاك الجسد الذي تحاول جاهده ان تبقيه محنطا في العشرين،

اظنكم لا تعرفون نجمة ..هي الاخت الصغرى لاربعة اخوات تزوجن جميعهن الاها

نجمة كانت كوكبا يحلق خارج المسار

‏بعيدا عن المجره، او طائرا اضاعه سربه دون اكتراث ، منذ ولادتها كانت تعاني التهميش و "الحقرة" لم تكن محطة انتباه احد او عائلتها.. لكنها كانت في عينها ما لم يره الناس فيها ...

كبرت نجمه رفقة امالها التي تهشمت الواحدة تلوى الاخرى، دون ان تدرك انه لا حياة لمستقبل اعتراه رغام الحاضر و الماضي ،و لا فائدة من البحث عن شظايا ضائعة للملمة

ما تحطم

نجمة لم تع وقتها حجم الطامه فهي كمن اراد ان يجز عنقه و فعل امام هتافات التشجيع

"ياو كون يرجع بيا الزمن لللور".. صوت يبكيها و يشكيها في ذات الآن يقول في وجع الكون ما قيل

اليوم تنظر نجمة في المرآة تحدث ذاك الشيب المتطفل ...

يتبع

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بقلمي (سها)