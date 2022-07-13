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عرض بيع متوفر 500 دولار usdt مقابل 218دج للدولار baridimob//ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
218.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
2,886
النقاط
591
العمر
24
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 500 دولار usdt بينانص قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
الحد الادنى للحجز 50 دولار
1 دولار = 218دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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