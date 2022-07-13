البطاقة الذهبية المقداد ومرتو راحو يخلصوا

المخلوق : ياتلا الكارطة الذهبي وين درتها بايتة تحت راسي والصباح وين دسيتها.



المخلوقة : أويلي وينا ذهبي وين اديتو واش ادير بيه!؟



المخلوق: وينا ذهب ياربي انتي عندك زوج سلوك في وذنيك ركبتيلي السكر علاجالهم ديريهم داخل وذنك وهنيني.



ياتلا راه ڨالي مول البوسطة بالاك ،،، بالاك يشوفو الكود سيكري نتاع الكارطة يسرقولك دراهمك.



المخلوقة : استنى تشوف انا هاذ الخمار لواش شارياتو ق لهاذو المحاين ذرك نقطي عليك



هاني نقطيك وانت اخدم في غرضك هاه واحد ماهو يشوف فيك ق أنايا ،، ازرب ليا برك



( أنايا هاذاك هو المشكل يقول في قلبو )



المقداد جايب كاطالوج يتبع فيه ماهو فاهم حتى كتيبة المهم يتبع الارقام وخلاص.1 2 3



المخلوقة : خلاص كملت ؟



المخلوق: اسكتي راني نريڨل فيه يقا نومرو واحد ويخرجوا الصوارد وجدي روحك



المخلوقة: الخياطة جارتنا راها تسالني ميتين ألف من العام مسلكتش والسياغ راهنة عندو محزمة اللويز انتاع امك ومول الحانوت يسالنا ثمنية ألف كريدي وفاطورة التريسيتي زوج ،، و ،، وراني شاتية نشري روبة لعرس بنت خوك ....



ياربي اسكتي عليا هاه الكارطة الذهبي حصلت كيما راني حاصل في جد مواليك هاهو التليفيزيو يصينيالي هاو يدير طيط طيط.



سمعك تهدري على الصوارد تخلطلو الصرف مع الكواغط

ياتلا راهي ق خمسية الف نتاع المعوزين ماني بالدراهم ماني بالكارطة ماني بجد مواليك



المخلوقة : ڨلو ،، ڨلو ،، اعطينا ق ميتين الف نتاع الروبة راها ديجا موجدتها الخياطة.



المخلوق : يحكم الخمار الازرق يربطوا في رڨبتها ويزير هاهي الروبة ،،،هاهو العرس ،،، تحوسي عالقايطة اه ،،، اشطحي ذرك.