أنت أيضا صحابية

صاحبة الأثر
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أنت عرض رجل فاحفظيه
وأمان أولادك فالزميهم
وسمعة أبيك فحاربي لأجلها
لا تحني رأس رجال أحبوك لأجل لحظة طيش
ولا لأجل شعور عابر ..من أمنك فأدي إليه أمانته ..
بمثل هذه الكتب تصنع النساء الصالحات
بمثلها تصنع المحافظات والعفيفات ..
المسلسلات لن تفيدك في شيء سوى أنها تغرس بقلبك حب الحرام والسعي خلفه
أما الكتب فهي تعطيك قوة لتبقي ثابتة ولا تنصاعي خلف أوساخ دنيا زائلة ..
تحية للكاتب ..فنعم ما فعل
على بناتكن مطالعته فهو خير جليس فعلا
مشاهدة المرفق 147294
وأمان أولادك فالزميهم
وسمعة أبيك فحاربي لأجلها
لا تحني رأس رجال أحبوك لأجل لحظة طيش
ولا لأجل شعور عابر ..من أمنك فأدي إليه أمانته ..
بمثل هذه الكتب تصنع النساء الصالحات
بمثلها تصنع المحافظات والعفيفات ..
المسلسلات لن تفيدك في شيء سوى أنها تغرس بقلبك حب الحرام والسعي خلفه
أما الكتب فهي تعطيك قوة لتبقي ثابتة ولا تنصاعي خلف أوساخ دنيا زائلة ..
تحية للكاتب ..فنعم ما فعل
على بناتكن مطالعته فهو خير جليس فعلا
مشاهدة المرفق 147294