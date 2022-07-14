أنت أيضا صحابية

أنت عرض رجل فاحفظيهوأمان أولادك فالزميهموسمعة أبيك فحاربي لأجلهالا تحني رأس رجال أحبوك لأجل لحظة طيشولا لأجل شعور عابر ..من أمنك فأدي إليه أمانته ..بمثل هذه الكتب تصنع النساء الصالحاتبمثلها تصنع المحافظات والعفيفات ..المسلسلات لن تفيدك في شيء سوى أنها تغرس بقلبك حب الحرام والسعي خلفهأما الكتب فهي تعطيك قوة لتبقي ثابتة ولا تنصاعي خلف أوساخ دنيا زائلة ..تحية للكاتب ..فنعم ما فعلعلى بناتكن مطالعته فهو خير جليس فعلا