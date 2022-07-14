أنت أيضا صحابية

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صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
185
النقاط
521
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
أنت عرض رجل فاحفظيه
وأمان أولادك فالزميهم 🌸
وسمعة أبيك فحاربي لأجلها 👊🌹
لا تحني رأس رجال أحبوك لأجل لحظة طيش😤
ولا لأجل شعور عابر ..من أمنك فأدي إليه أمانته ..🌼
بمثل هذه الكتب تصنع النساء الصالحات
بمثلها تصنع المحافظات والعفيفات ..
المسلسلات لن تفيدك في شيء سوى أنها تغرس بقلبك حب الحرام والسعي خلفه
أما الكتب فهي تعطيك قوة لتبقي ثابتة ولا تنصاعي خلف أوساخ دنيا زائلة ..
تحية للكاتب ..فنعم ما فعل 🌺
على بناتكن مطالعته فهو خير جليس فعلا🤗


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  • IMG_20220630_094912_131.jpg
    IMG_20220630_094912_131.jpg
    115.1 KB · المشاهدات: 0
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