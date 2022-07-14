كيف يتخذ الإنسان قراراته ؟

- من خلال الحقائق المنطقية العقلانية .............. مفكر ..عقلاني



- من خلال الأقرب إلى القلب و المبادىء والقيم .........عاطفي .. مشاعري

وكلنا نكون مفكرين ..عندما نفعل الصواب ..بغض النظر عن المشاعر .. مثلا عندما نشترى ثوب واحد فقط من نفس اللون .. لأنه لا داعي لوجود ثوب آخر من نفس اللون .. وكلنا أيضا نكون عاطفيين عندما نشترى شيئا ما .. فقط لأننا نحبه .. بدون سبب منطقي .. ولمعرفة إلى أي العالمين تميل .. اسأل نفسك هذه الأسئلة :

هل تتخذ قراراتك بعد حساب السلبيات والايجابيات .. والمكسب والخسارة .. أم تتخذ القرار الأقرب إلى قلبك ؟

هل تميل إلى العقلانية والحياد .. أم إلى القلب والإحساس بمعاناة الآخرين ؟

هل تلتزم بالحق والصدق.. حتى لو تسببت في جرح مشاعر الآخرين ..أم أنت أكثر دبلوماسية ومناورة .. حتى لو اضطررت أحيانا إلى الكذب ؟

هل أنت مقتنع أكثر بالحوار المنطقي العقلاني .. أم بالحوار العاطفي المليء بالأحاسيس ؟

هل ترى أن الحزم ميزة .. أم تفضل أن تكون طيب القلب ؟

أ- المفكر .. العقلاني

ظهره مستوى للخلف

( يسمع ويحلل ما يسمعه ) .. محايد المشاعر .. عقلاني ومنطقي