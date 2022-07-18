تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.50 من 20 !؟







أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، السبت، عن تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.50 من 20.



وأوضح بلعابد أن قرار تخفيض معدل النجاح في شهادة البكالوريا إلى 9.50 على غرار السنة الفارطة بسب الظروف الصحية الاستثنائية التي رافقت تمدرس التلاميذ نتيجة وباء كورونا.



وكشف الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة أن نسبة النجاح في البكالوريا بلغت 58.75 بالمائة.



كما كشف الوزير أن نسبة النجاح في شعبة الآداب والفلسفة بلغت 54.80 بالمائة، وشعبة العلوم التجريبية بلغت نسبة النجاح بيها 59.32 بالمائة.



أما شعبة اللغات فقد بلغت نسبة النجاح بها نسبة 64 بالمائة في ما بلغت نسبة النجاح في شعبة تسيير و الإقتصاد 52.92 بالمائة.



وبالنسبة لشعبة الرياضيات فقد بلغت نسبة النجاح 78.78 بالمائة. وأوضح بلعابد أن قرار تخفيض معدل النجاح في شهادة البكالوريا إلى 9.50 على غرار السنة الفارطة بسب الظروف الصحية الاستثنائية التي رافقت تمدرس التلاميذ نتيجة وباء كورونا.وكشف الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة أن نسبة النجاح في البكالوريا بلغت 58.75 بالمائة.كما كشف الوزير أن نسبة النجاح في شعبة الآداب والفلسفة بلغت 54.80 بالمائة، وشعبة العلوم التجريبية بلغت نسبة النجاح بيها 59.32 بالمائة.أما شعبة اللغات فقد بلغت نسبة النجاح بها نسبة 64 بالمائة في ما بلغت نسبة النجاح في شعبة تسيير و الإقتصاد 52.92 بالمائة.وبالنسبة لشعبة الرياضيات فقد بلغت نسبة النجاح 78.78 بالمائة.





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