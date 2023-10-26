الخدام في الجزائر يوصف بعدم الجدية و عدم الالتزام! ما رأيكم؟؟

Adem4dz

Adem4dz

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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الخدام في الجزائر يوصف بعدم الجدية و عدم الالتزام!

ما رأيكم؟؟



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المشكلة إنه أغلب الناس لم يسير فما أقدمية في المؤسسة بحكم العمر والمنصب يقل تأدية المسؤليات لأنها أو لأنه يحس كأنه في المنزل أي تأدية نصف المهام عوض تأدية كامل الشغل يعني الشيء من مأتاه لا يستغرب.
 
عندهم الحق الخدام فياااس لازملو عساس فوق راصو
 
نقلكم حاجة والله يستاهلو
مكاش لي يخدم بضميرو ذرك والله
كامل يحبو يفيسو ويهربو وخلاص
وراني شفتهم لا خدمة لا والو
مكانش ضمير مهني ويحبو غير دراهم ولاباي طالعة
قليل وين تلقى واحد خاطيه ويحب يخدم قليييل
يستاهلو لقتيلة مش لهدرة برك خخخخ
 
نعم هذي حقيقة مجربة و بالمشاهدة لهذا ما نجحتش أغلب الصناعات التي تحتاج الى كثافة انتاج و خاصة الصناعات الصغيرة ،لهذا امريكا وما إدراك ما امريكا تستعين بااعمالة الصينية في أغلب صناعاتها لان لديها السرعة والكفائة في الإنتاج ،حنا من ثمانية ساعات عمل يخدم ساعة صحيحة و الباقي كامل تفياس و رقاد .
 
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