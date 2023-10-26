الخدام في الجزائر يوصف بعدم الجدية و عدم الالتزام! ما رأيكم؟؟

نعم هذي حقيقة مجربة و بالمشاهدة لهذا ما نجحتش أغلب الصناعات التي تحتاج الى كثافة انتاج و خاصة الصناعات الصغيرة ،لهذا امريكا وما إدراك ما امريكا تستعين بااعمالة الصينية في أغلب صناعاتها لان لديها السرعة والكفائة في الإنتاج ،حنا من ثمانية ساعات عمل يخدم ساعة صحيحة و الباقي كامل تفياس و رقاد .