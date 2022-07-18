تعليمات جديدة للرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء

شكر رئيس الجمهورية كل الذين ساهموا في إنجاح الحدث من قريب أو بعيد، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي، وكل المؤسسات الوطنية الأخرى المُشاركة، كما أوضح أن الاحتفالية التي غابت لأكثر من 30 سنة، أعطت الفرصة للشباب الصاعد للتعرف على تاريخ بلاده وإمكانياتها. ​