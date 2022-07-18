Golden Man
:: مراقب عام ::
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تعليمات جديدة للرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء
ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، فقد تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا عروضا تخصّ مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرُضّع، ومشروع تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022 ـ 2023.
وعقب مصادقته على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المقاول الذاتي.
ووفق ذات البيان، فقد أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره في مختلف القطاعات بالشكل التالي:
حول احتفالات الذكرى الـ60 للاستقلال:
- شكر رئيس الجمهورية كل الذين ساهموا في إنجاح الحدث من قريب أو بعيد، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي، وكل المؤسسات الوطنية الأخرى المُشاركة، كما أوضح أن الاحتفالية التي غابت لأكثر من 30 سنة، أعطت الفرصة للشباب الصاعد للتعرف على تاريخ بلاده وإمكانياتها.
حول عرض الطبعة الـ 19 لألعاب البحر المتوسط:
- أثنى رئيس الجمهورية، على كل المشاركين في تنظيم التظاهرة الرياضية، كما شكر بصفة خاصة سكان ولاية وهران، الذين أضفوا بصمة استثنائية على الألعاب، وشرفوا بذلك الجزائر تشريفا يليق بسمعتها.
- شجّع الرئيس كلّ الرياضيين بالاستمرار في الحفاظ على النتائج الباهرة المحققة ضمن فعاليات الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
- أمر بتوفير كل الوسائل والإمكانيات لرياضيي النخبة في كل التخصصات سواء بالنسبة للمتوجين أو غير المتوجين، بهدف التحضير الأمثل للمواعيد الرياضية الدولية المقبلة، خاصة الألعاب الأولمبية 2024.
حول مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرُضع:
وجّه رئيس الجمهورية الحكومة، بالعمل على:
وجّه رئيس الجمهورية الحكومة، بالعمل على:
- تعزيز إنتاج الحليب العادي.
- الاستعانة بالخبرة الأجنبية المتخصصة، في شكل شراكات لمباشرة إنتاج حليب الأطفال الرُضّع، باعتباره مادة حيوية تحتاج لبيئة مخبرية وصناعية جدّ دقيقة.
حول تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022 ـ 2023:
- حثّ الرئيس الحكومة على تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التقلبات الدولية الحالية، وهو التحدي الذي يجب كسبه مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأن إمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
- وجّه الرئيس وزير الفلاحة بإعداد مخطط جديد لإعادة تنظيم القطاع بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية، ويراعي الفعالية في الميدان.
- أمر الرئيس بتوسيع الأراضي الفلاحية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في تجسيد الأمن الغذائي.
توجيهات عامة:
- أمر الرئيس وزير النقل بتسخير كل إمكانيات الدولة لتسهيل عودة أو قدوم الجزائريين من الخارج، لقضاء موسم الاصطياف في أحسن الظروف.
- كما أمر باستحداث رقم أخضر وخلية يقظة واستماع، على مستوى ديوان وزير النقل، بهدف التجاوب مع انشغالات المواطنين وحلّ المشاكل والعراقيل التي تقف أمامهم في الرحلات الجوية والبحرية نحو الجزائر.
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