انتشار" البق " في فرنسا والسلطات تُسابق الزمن لمحاصرتها !

علاش علاش تشيرلي في هاد الموضوع

موضوع ليس له علاقة لا بالنظافة لا بالمهاجرين

انا منيش عارفة واش صح راهم صاري بصح الي علابالي بيه بلي فرنسا من بكري فيها البق بزاف.

واوربا عمووووووووما.

البق حشرة دير فالكلاب حشاكم بزاف وهما عندهم الكلاب فالديار كثر من بني ادمين

والي متتهلينش فيهم ملا ع الأغلب يكثر عندهم.

اسكتو علينا راه يجي فالبابور اللول حنا ماعندناش باش نحاربو افات هكا

سكتوني يرحم والديكم انا قريب OCD مع النقى وعندي فوبيا حشرات ومانتوشيش فالحيوانات علاجال الحشرات الي فيهم.