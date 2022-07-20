إعلان نتائج إمتحان المستوى للتعليم عن بعد (الجزائر 2022)

Golden Man
:: مراقب عام ::
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السلام عليكم اخواني
أعلن الديوان الوطني للتعليم عن بعد . عن نشر نتائج إمتحان المستوى لدورة ماي 2022
تجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للتعليم عن بعد ..هو مؤسسة تعليمية تابعة إلى وزاارة التربية الوطنية .. تقوم بتقديم خدمة التعليم عن بعد في المستوى المتوسط والثانوي.. لكل الطلبة الراغبين في الدراسة عن بعد
حيث يعتمد هذا الأخير برنامج التدريس المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية في التعليم العادي بالمدارس ..إلى اجتياز شهــادة الباكالوريا (مع منح الطالب حرية دراسة المواد المقدمة له لوحده,,, واختيار توقيات الدراسة التي تناسبه) .
ويخضع المتمدرسين في نهاية كل سنة دراسية الى امتحان حضوري إجباري. وفق كل المعايير المعتمدة لاجتياز الامتحانات كـ امتحان التعليم المتوسط وامتحان الباكالوريا...الخ
اين يتم اختبار الطالب في مدى مكتسباته المعرفية وتمكنه من الإلمام بالبرنامج الدراسي الذي قدم له .
وبعد صدور نتائج الإمتحان يتمكن الطالب من الحصول على شهادة مدرسية ..للمستوى الذي اجتازه بنجاح__ حيث تمكنه هاته الأخيرة من مواصلة مشواره الدراسي لاجتياز الباكالوريا والدخول إلى الجامعة
أو التوجه إلى التكوين المهني/ أو / للحياة العملية بعد الحصول على المستوى الثالثة ثانوي .
تنويه:
نود أن ننوه هنا بأن الشهادة المدرسية المتحصل عليها.. والمقدمة من قبل مؤسسة تعليمية من مؤسسات الدولة . معتمدة ومعترف بها بقوة القانون. لدى كل الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة (المدنيــة والعسكـريــة) .
وأي مؤسسة مهما كانت صفتها ترفض الشهادة المدرسية المقدمة من قبل الطالب "قصدا او جهلا" .. يمكن تقديم شكوى بها لمحاسبتها وإلزامهــــا بقبول الشهادة.
*** *** ***
ألف مبروووووك للناجحين .. وفرصة أخرى العام القادم إن شاء الله للرّاسبين .
رابط الإطلاع على نتائج الإمتحان أدناه .. من الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم عن بعد
( كما يجب أن ننوه أن الموقع عليه بعض الضغط خصوصا اليوم الاول والثاني من اعلان النتائج.. لدى يجب لمحاولة أكثر من مرة للتمكن من الإطلاع على النتائج)
http://inscriptic.onefd.edu.dz/releve
(صورة من الموقع الرسمي للديوان)
بالتوفيق للجميع
--- --- ---
@أستاذ الفلسفة @الامين محمد @فريد أبوفيصل @السلطانة @Hakan @جليلوس @سكون الفجر @Rayhan @عبدالرؤوف1 @إلياس @ليليا مرام @dahman kz
@خديجة ph @زخة مطر @سعد606 @ذكريات @حفياد آدم @afnene
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @lale çiçeği @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ @"viola"
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس @lale çiçeği
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد @عبدالرؤوف1
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس @زخة مطر @dahman kz @أستاذ الفلسفة
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
أعلن الديوان الوطني للتعليم عن بعد . عن نشر نتائج إمتحان المستوى لدورة ماي 2022
تجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للتعليم عن بعد ..هو مؤسسة تعليمية تابعة إلى وزاارة التربية الوطنية .. تقوم بتقديم خدمة التعليم عن بعد في المستوى المتوسط والثانوي.. لكل الطلبة الراغبين في الدراسة عن بعد
حيث يعتمد هذا الأخير برنامج التدريس المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية في التعليم العادي بالمدارس ..إلى اجتياز شهــادة الباكالوريا (مع منح الطالب حرية دراسة المواد المقدمة له لوحده,,, واختيار توقيات الدراسة التي تناسبه) .
ويخضع المتمدرسين في نهاية كل سنة دراسية الى امتحان حضوري إجباري. وفق كل المعايير المعتمدة لاجتياز الامتحانات كـ امتحان التعليم المتوسط وامتحان الباكالوريا...الخ
اين يتم اختبار الطالب في مدى مكتسباته المعرفية وتمكنه من الإلمام بالبرنامج الدراسي الذي قدم له .
وبعد صدور نتائج الإمتحان يتمكن الطالب من الحصول على شهادة مدرسية ..للمستوى الذي اجتازه بنجاح__ حيث تمكنه هاته الأخيرة من مواصلة مشواره الدراسي لاجتياز الباكالوريا والدخول إلى الجامعة
أو التوجه إلى التكوين المهني/ أو / للحياة العملية بعد الحصول على المستوى الثالثة ثانوي .
تنويه:
نود أن ننوه هنا بأن الشهادة المدرسية المتحصل عليها.. والمقدمة من قبل مؤسسة تعليمية من مؤسسات الدولة . معتمدة ومعترف بها بقوة القانون. لدى كل الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة (المدنيــة والعسكـريــة) .
وأي مؤسسة مهما كانت صفتها ترفض الشهادة المدرسية المقدمة من قبل الطالب "قصدا او جهلا" .. يمكن تقديم شكوى بها لمحاسبتها وإلزامهــــا بقبول الشهادة.
*** *** ***
ألف مبروووووك للناجحين .. وفرصة أخرى العام القادم إن شاء الله للرّاسبين .
رابط الإطلاع على نتائج الإمتحان أدناه .. من الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم عن بعد
( كما يجب أن ننوه أن الموقع عليه بعض الضغط خصوصا اليوم الاول والثاني من اعلان النتائج.. لدى يجب لمحاولة أكثر من مرة للتمكن من الإطلاع على النتائج)
http://inscriptic.onefd.edu.dz/releve
(صورة من الموقع الرسمي للديوان)
بالتوفيق للجميع
--- --- ---
@أستاذ الفلسفة @الامين محمد @فريد أبوفيصل @السلطانة @Hakan @جليلوس @سكون الفجر @Rayhan @عبدالرؤوف1 @إلياس @ليليا مرام @dahman kz
@خديجة ph @زخة مطر @سعد606 @ذكريات @حفياد آدم @afnene
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @lale çiçeği @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ @"viola"
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس @lale çiçeği
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد @عبدالرؤوف1
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس @زخة مطر @dahman kz @أستاذ الفلسفة
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛