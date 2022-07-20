إعلان نتائج إمتحان المستوى للتعليم عن بعد (الجزائر 2022)

السلام عليكم اخواني

أعلن الديوان الوطني للتعليم عن بعد . عن نشر نتائج إمتحان المستوى لدورة ماي 2022



تجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للتعليم عن بعد ..هو مؤسسة تعليمية تابعة إلى وزاارة التربية الوطنية .. تقوم بتقديم خدمة التعليم عن بعد في المستوى المتوسط والثانوي.. لكل الطلبة الراغبين في الدراسة عن بعد

حيث يعتمد هذا الأخير برنامج التدريس المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية في التعليم العادي بالمدارس ..إلى اجتياز شهــادة الباكالوريا (مع منح الطالب حرية دراسة المواد المقدمة له لوحده,,, واختيار توقيات الدراسة التي تناسبه) .



ويخضع المتمدرسين في نهاية كل سنة دراسية الى امتحان حضوري إجباري. وفق كل المعايير المعتمدة لاجتياز الامتحانات كـ امتحان التعليم المتوسط وامتحان الباكالوريا...الخ



اين يتم اختبار الطالب في مدى مكتسباته المعرفية وتمكنه من الإلمام بالبرنامج الدراسي الذي قدم له .



وبعد صدور نتائج الإمتحان يتمكن الطالب من الحصول على شهادة مدرسية ..للمستوى الذي اجتازه بنجاح__ حيث تمكنه هاته الأخيرة من مواصلة مشواره الدراسي لاجتياز الباكالوريا والدخول إلى الجامعة

أو التوجه إلى التكوين المهني/ أو / للحياة العملية بعد الحصول على المستوى الثالثة ثانوي .

تنويه:

نود أن ننوه هنا بأن الشهادة المدرسية المتحصل عليها.. والمقدمة من قبل مؤسسة تعليمية من مؤسسات الدولة . معتمدة ومعترف بها بقوة القانون. لدى كل الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة (المدنيــة والعسكـريــة) .

وأي مؤسسة مهما كانت صفتها ترفض الشهادة المدرسية المقدمة من قبل الطالب "قصدا او جهلا" .. يمكن تقديم شكوى بها لمحاسبتها وإلزامهــــا بقبول الشهادة.



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ألف مبروووووك للناجحين .. وفرصة أخرى العام القادم إن شاء الله للرّاسبين .



رابط الإطلاع على نتائج الإمتحان أدناه .. من الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم عن بعد

( كما يجب أن ننوه أن الموقع عليه بعض الضغط خصوصا اليوم الاول والثاني من اعلان النتائج.. لدى يجب لمحاولة أكثر من مرة للتمكن من الإطلاع على النتائج)