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عرض بيع متوفر 500 اورو skrill مقابل 220دج للدولار baridimob//ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
2,918
النقاط
591
العمر
24
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 500 اورو سكريل قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 220دج

العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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