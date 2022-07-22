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عرض بيع بيع 500$ Perfectmony او PAYEER او ADVCASH مقابل ccp او baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
218.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Perfect Money - بيرفكت موني
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
11,127
النقاط
351
السلام عليكم متوفر 500 دولار perfectmoney او payeer او advcash
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 218 دج
العمولة يتحملها المشتري

ملاحظة اقل مبلغ للبيع 50$


يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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