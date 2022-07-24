بيبيوتاك الزمن الجميل ممنوع اللمس والاقتراب.

والله يا أخي الترموسات انقرضو، لوكان حتى تصيب شي وحدة في كانش دار تكون حايلة والطاووس تلقاه مريش، بالنسبة لي ماعنديش متحف كما هادا فالدار كامل الماعن في متناول الجميع، ظاهرة البيبليوتاك راها تنقرض خاطر مابقاش الوقت لمسح الغبار، هاداك الجيل الي خاطره واسع راه ينقرض باقي غي المقلقين، لي يبغو لي يخدمهم، والبلاكارات مكان رائع للفراش والماعن ماتبقاش مقلق كي يجيك شي ضيف وكي يكون عندنا الوقت نرتبوه.