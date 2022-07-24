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عرض بيع متوفر 500 دولار skrill مقابل 210دج للدولار baridimob//ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
210.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
2,933
النقاط
591
العمر
24
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 500 دولار سكريل قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 210 دج

العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و ش
 
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