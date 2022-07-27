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كيفية تعيين كلمة مرور لبرنامج التيليجرام على الحاسوب

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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18 أفريل 2021
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أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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يعد برنامج تيليجرام من أبرز برامج التواصل والمراسلة المجانية، يتميز هذا البرنامج بالسرعة وجمالية الواجهة إضافة إلى أهم مميز فيه وهو الأمان، لمعرفة خطوات تحميل البرنامج إضغط هنا، في كثير من الأحيان نحتاج لحماية تطبيقات المراسلة وغيرها بكلمة مرور وهذا لضمان الخصوصية، لذا في موضوعنا اليوم سنتطرق لكيفية تعيين كلمة مرور لبرنامج التيليجرام على الحاسوب

أولا :

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ثانيا :
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ثالثا :

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رابعا:

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خامسا :

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