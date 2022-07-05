تحميل برنامج Telegram 4.0.2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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سنتناول في هذا الموضوع واحداً من أبرز برامج المراسلة والمحادثة المجانية، ألا وهو برنامج تيليجرام Telelgram



لبرنامج تيليجرام لبرنامج تيليجرام العديد من المميزات التي ترشحه ليكون أفضل برنامج محادثة مطروح، بحيث يتَّسم بالأمان، البساطة، الأناقة، السرعة، إضافة خصائصه المميزة، بحيث يتيح لك إخفاء رقم هاتفك، حذف الرسائل عند كلا طرفي المحادثة، وحتى قراءة الرسائل السابقة في المجموعات قبل انضمامك لها !





صورة البرنامج :







إسم البرنامج : Telegram.

الحجم : 32 MB.

الإصدار : 4.0.2.

الشركة : Telegram.

المهمة : المحادثة والمراسلة

نظام التشغيل : Windows.



ننتقل الآن لطريقة التحميل



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نحدد اللغة:

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صورة البرنامج على سطح المكتب :