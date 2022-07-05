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تحميل برنامج Telegram 4.0.2

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
785
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

سنتناول في هذا الموضوع واحداً من أبرز برامج المراسلة والمحادثة المجانية، ألا وهو برنامج تيليجرام Telelgram
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لبرنامج تيليجرام 1657053635901.png العديد من المميزات التي ترشحه ليكون أفضل برنامج محادثة مطروح، بحيث يتَّسم بالأمان، البساطة، الأناقة، السرعة، إضافة خصائصه المميزة، بحيث يتيح لك إخفاء رقم هاتفك، حذف الرسائل عند كلا طرفي المحادثة، وحتى قراءة الرسائل السابقة في المجموعات قبل انضمامك لها !


صورة البرنامج :

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إسم البرنامج : Telegram.
الحجم : 32 MB.
الإصدار : 4.0.2.
الشركة : Telegram.
المهمة : المحادثة والمراسلة
نظام التشغيل : Windows.

ننتقل الآن لطريقة التحميل

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نحدد اللغة:

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)

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(6)

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صورة البرنامج على سطح المكتب :

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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات

لتحميل البرنامج : إضغط هنا
 
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