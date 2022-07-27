السلام عليكم اخواني اخواتي..

اليوم سوف نتحدث عن:

أسوأ ناس تتعامل معهم هم ذوي العقول الفقيرة!؟

- تعطيهم شيء مجاناً سيقولون هذا فخ ! ( بعبارة اخرى موسوسين ههههه )

- تعطيهم فرصة مشروع برأس مال قليل يقولون انه ليس مشروع حقيقى و لن يدر عائد كبير !

- تعطيهم فرصة مشروع برأس مال كبير سيقولون ليس لديهم المال الكافى لاستغلال الفرصة !

- وإذا قلت لهم جربوا شيء جديد سيقولون ليس لديهم خبرة !

- قل لهم جربوا اعمال او تجارة تقليدية فسيقولون إنها صعبه وليس لديهم وقت !

- وإذا أعطيتهم فرصة تجارة إلكترونية سيقولون إنها هرمية و وهمية !

- في الواقع هم يفكرون أكثر من تفكير بروفسور جامعي وينتجون لأنفسهم أقل من شخص أعمى !!!

- فقط إسألهم، ما اذا بإستطاعتكم فعل شيء جديد ومختلف غداً لتحسين وضعكم؟ سيجيبون لا نعلم !!!



* ذوي العقول الفقيرة يفشلون بسبب شيء واحد، لأن حياتهم عبارة عن انتظار .



ينتظرون الفرص و لكن لا يخوضون في أي تجربة طوال حياتهم !!!؟؟؟؟



( انا راني حرت فهموني يرحم والديكم ههههههه )

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