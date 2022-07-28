أسئلتكم واستفساراتكم حوّل الحاسوب

فأقول، مرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا

، سواءاً في مجال البرامج Software أو مجال مكونات الحاسوب المادية Hardware ، أو حتى تواجهه بعض الأسئلة والإستفسارات ،



ونظرا لأن الكثير منّا تواجهه مشاكل عديدة أثناء استخدامه لجهاز الحاسوب، سواءاً في مجال البرامج Softwareأو مجال مكونات الحاسوب المادية Hardware، أو حتى تواجهه بعض الأسئلة والإستفسارات





راجين الله أن تكون في هاته الفكّرة مساعدة ومنفعة لكم سنخصص هذا الموضوع لطرّحِ تساؤلاتكم ومشاكلكم المتعلقة بالحاسوب وبرامجهراجين الله أن تكون في هاته الفكّرة مساعدة ومنفعة لكم

كما نرجو منكم التحلي بالأخلاق في طرح مشكلاتكم ومشاركاتكم، وعدم الخروج عن مجال الحاسوب والأنترنت إضافة إلى الإلتزام