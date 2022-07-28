أسئلتكم واستفساراتكم حوّل الحاسوب

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 890
- النقاط
- 51
- العمر
- 14
- محل الإقامة
- تيبازة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء وزوار اللمة الجزائرية
أود أن أرحّب بكم جميعا في منتدى الحاسوب والأنترنت
فأقول، مرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا
ونظرا لأن الكثير منّا تواجهه مشاكل عديدة أثناء استخدامه لجهاز الحاسوب ، سواءاً في مجال البرامج Software أو مجال مكونات الحاسوب المادية Hardware ، أو حتى تواجهه بعض الأسئلة والإستفسارات ،
سنخصص هذا الموضوع لطرّحِ تساؤلاتكم ومشاكلكم المتعلقة بالحاسوب وبرامجه
راجين الله أن تكون في هاته الفكّرة مساعدة ومنفعة لكم
كما نرجو منكم التحلي بالأخلاق في طرح مشكلاتكم ومشاركاتكم، وعدم الخروج عن مجال الحاسوب والأنترنت إضافة إلى الإلتزام بقوانين منتدى الحاسوب والأنترنت