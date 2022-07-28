  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

أسئلتكم واستفساراتكم حوّل الحاسوب

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
890
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

☕ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء وزوار اللمة الجزائرية ☕


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🤩 أود أن أرحّب بكم جميعا في منتدى الحاسوب والأنترنت 🤩
فأقول، مرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا

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ونظرا لأن الكثير منّا تواجهه مشاكل عديدة أثناء استخدامه لجهاز الحاسوب 🖥️، سواءاً في مجال البرامج Software 💿 أو مجال مكونات الحاسوب المادية Hardware 🖱️، أو حتى تواجهه بعض الأسئلة والإستفسارات ❓،

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✅ سنخصص هذا الموضوع لطرّحِ تساؤلاتكم ومشاكلكم المتعلقة بالحاسوب وبرامجه ✅

🤲 راجين الله أن تكون في هاته الفكّرة مساعدة ومنفعة لكم 🤲


كما نرجو منكم التحلي بالأخلاق في طرح مشكلاتكم ومشاركاتكم، وعدم الخروج عن مجال الحاسوب والأنترنت إضافة إلى الإلتزام بقوانين منتدى الحاسوب والأنترنت
 
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