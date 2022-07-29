  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

كيف يجب أن تكون مع مديرك!؟

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,501
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخواني اخواتي
اليوم سوف نتحدث عن كيف يجب أن تكون مع مديرك بشكل احترافــــي.. حتى تضمن نجاحك +و نجاح المؤسسة أو الشركة التي تعمل بها !؟؟

كيف يجب أن تكون مع مديرك!؟

1- أحضر لمكان العمل قبله .
2- لا تزاحمه في المشي ولا تتقدم إلا بتوجيهه .
3- لا تبادر بالمزاح وإن هو بادر فتجاوب بلباقة معه .
4- لا تنافقه ولا تغشه بالرأي, مع ضرورة الاحترافية واللباقة .
5- تفهم أهدافه العمليـــــــــــة وأعنه بالقول والفعــل .
6- أياك ان تفشي حديث أسر لك به .
7- أكسب ثقته .

بهذا فقط!.. يمكنك أن تنجح في وظيفتك وترتقي بعملك .

By Golden Man 29-07-2022

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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,615
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اذا حكى قصة صامطة
لازم تضحك بقوة باش ما تحشمهش ههههههه

اغلب المدراء ابغضهم
و اغلب المسؤلين في منطقتنا اكرههم

مقملين و متكبرين على شعبهم
 
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