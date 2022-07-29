السلام عليكم اخواني اخواتي

اليوم سوف نتحدث عن كيف يجب أن تكون مع مديرك

بشكل احترافــــي..

حتى تضمن نجاحك +و نجاح المؤسسة أو الشركة التي تعمل بها !؟؟

كيف يجب أن تكون مع مديرك!؟

1- أحضر لمكان العمل قبله .

2- لا تزاحمه في المشي ولا تتقدم إلا بتوجيهه .

3- لا تبادر بالمزاح وإن هو بادر فتجاوب بلباقة معه .

4- لا تنافقه ولا تغشه بالرأي, مع ضرورة الاحترافية واللباقة .

5- تفهم أهدافه العمليـــــــــــة وأعنه بالقول والفعــل .

6- أياك ان تفشي حديث أسر لك به .

7- أكسب ثقته .

بهذا فقط!.. يمكنك أن تنجح في وظيفتك وترتقي بعملك .

By Golden Man 29-07-2022